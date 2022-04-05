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На трассе под Барнаулом 69-летний водитель такси Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu, за рулем которого находился 37-летний мужчина.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Причем этот петушара "баная походу на дальнем светил, если с кабины грузовика слепит на видео?
Если с ночной - то таксист уснул. 69 не показатель.