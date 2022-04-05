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Авария дня. В Алтайском крае пожилой таксист забрал с собой на тот свет двух человек

Авария дня. В Алтайском крае пожилой таксист забрал с собой на тот свет двух человек (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   такси   
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На трассе под Барнаулом 69-летний водитель такси Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu, за рулем которого находился 37-летний мужчина.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   такси   
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5  комментариев
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61k
Опиум для народа Час назад
70 лет. Ладно еще по своим делам, но этот "баный старый дятел еще и жизнями других людей рисковал. И дорисковался. Падла сволочная.
Причем этот петушара "баная походу на дальнем светил, если с кабины грузовика слепит на видео?
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5k
tamin Полминуты назад
Где сцука гос. Регулирование? Таксисты окончательно и наотличненько [мат]. Что ни день, то таксисты убили людей. Когда нас прекратят убивать за наши же деньги
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7k
Puans-on 23 минуты назад
Уснул похоже.
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281
Martin Borman Полчаса назад
Судя по регу время 6-30.
Если с ночной - то таксист уснул. 69 не показатель.
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