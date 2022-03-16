Онажемать, ей все должны: в Тюмени таксист отказался везти мать с двумя детьми

Таксист сообщает: "Вот такая барышня вчера мне попалась. Не хотел выкладывать видео, но прилетела жалоба - якобы я ей угрожаю. Потому посмотрите, может вы увидите в каком месте были угрозы."

2022-03-16T12:51:29+03:00