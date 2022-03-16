Онажемать, ей все должны: в Тюмени таксист отказался везти мать с двумя детьми

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Мать двух маленьких детей вышла из себя, когда таксист отказался везти их. Обматерив водителя, женщина удалилась.
Присутствует ненормативная лексика!
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Таксист сообщает: "Вот такая барышня вчера мне попалась. Не хотел выкладывать видео, но прилетела жалоба - якобы я ей угрожаю. Потому посмотрите, может вы увидите в каком месте были угрозы."
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Её не волнует ни штраф до 300 тысяч рублей, ни возможная уголовная ответственность (ага, есть и такая: Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Главное свою жопу довезти с криками: вези меня, мразь!!!
Но вот если нет у них авто, покупать детское кресло... Если честно, не представляю...
Уверены что там вот прям ВСЕ таксисты требуют второе кресло?
Вообще не понимаю людей, которые беспечно относятся к своим детям. Даже в супер аккуратного водителя может влететь не адекватное существо