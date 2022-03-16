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Сообщество Таксисты 166 постов • 43 подписчика подписаться
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Онажемать, ей все должны: в Тюмени таксист отказался везти мать с двумя детьми

Онажемать, ей все должны: в Тюмени таксист отказался везти мать с двумя детьми (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 12:51
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   автомир   автомобили   детское кресло   конфликт в такси   такси   таксист   яжемать   
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Мать двух маленьких детей вышла из себя, когда таксист отказался везти их. Обматерив водителя, женщина удалилась.

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   детское кресло   конфликт в такси   такси   таксист   яжемать   
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26  комментариев
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6k
Максим 2 часа назад
Всегда удивляло беспечное отношение подобных "пассажиров".
Её не волнует ни штраф до 300 тысяч рублей, ни возможная уголовная ответственность (ага, есть и такая: Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Главное свою жопу довезти с криками: вези меня, мразь!!!
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39k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Почему такие е/бнутые плодятся со скоростью света?! И это называется мать? Обложила матом при детях, визгливая идиотка!
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6k
Tim_G 48 минут назад
Безопасность конечно прежде всего, но судя по бурной реакции, мало кто из местных таксистов требует вторую седуху...
Но вот если нет у них авто, покупать детское кресло... Если честно, не представляю...
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5k
hhwost Час назад
встретились два быдла.
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4k
Egoro Час назад
На фото Тюменское СИЗО-1, ворота - въезд, слева кпп. Она с детьми оттуда идёт?
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63
mosazer Час назад
Есть рейтинг водителей такси, надо ещё и рейтинг пассажиров сделать, не умеешь жить и общаться по-человечески, ходи пешком
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3k
Дмитрий Час назад
Я один раз 1 января столкнулся с проблемой. Я уже принял на грудь, а ребёнок мой разбился об дверную ручку. В приложении не было в этот вечер такси с детским креслом, не обломался вызвать обычное и взять своё кресло, а потом из трамвы с этим же креслом доехали домой на автобусе =)
Вообще не понимаю людей, которые беспечно относятся к своим детям. Даже в супер аккуратного водителя может влететь не адекватное существо
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1k
Злодей Час назад
В Спб таксисты лояльные и спокойно возят с двумя детьми. Мало у кого два кресла есть, точнее вообще ни у кого, но ни один таксист не находил в этом проблем.
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