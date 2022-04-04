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В Подмосковье таксист выехал наперерез движущемуся поезду

В Подмосковье таксист выехал наперерез движущемуся поезду (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   такси   
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В посёлке Деденёво Дмитровского района водитель такси проигнорировал красный сигнал светофора на ж/д переезде и выехал прямо наперерез движущемуся поезду.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   такси   
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10  комментариев
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7k
Tamdima Час назад
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The Dude 7 минут назад
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44
bonli 10 минут назад
совсем плохой
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1k
pinbalist 56 минут назад
Сверхразум
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84k
Taras Kozalupko Час назад
Надеюсь этот дебил был без пассажиров
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10k
Александр Час назад
У чувака железо слабое - поезд не прогрузился...
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27k
lem02 Час назад
поезд мог бы и свернуть...
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15k
Booka1a Час назад
и где этот чертов Хэнкок, когда он нужен?
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22k
Matrosskin Час назад
Не, ну поезд тут вообще не прав. Таксист же спешил, ему же надо было. Мог бы и пропустить.
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Колорад Час назад
Нешмогла.
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