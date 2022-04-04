В Подмосковье таксист выехал наперерез движущемуся поезду

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В посёлке Деденёво Дмитровского района водитель такси проигнорировал красный сигнал светофора на ж/д переезде и выехал прямо наперерез движущемуся поезду.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп жд переезд поезд такси
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