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В Уфе пенсионерка споткнулась и упала под машину: женщина в тяжёлом состоянии

В Уфе пенсионерка споткнулась и упала под машину: женщина в тяжёлом состоянии

Автор:
07 сентября 2022 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   такси   таксист   
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На улице Гвардейская 74-летняя пенсионерка хотела перейти дорогу в неположенном месте, но споткнулась и упала. Таксист не заметил упавшего пешехода и наехал на него.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   такси   таксист   
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17  комментариев
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6k
Алекс Крайчек 5 часов назад
Водители, объясните: у шофера прямо перед глазами происходит странное - бабка вдруг падает и исчезает из поля зрения "где-то под капотом". Это правда можно было не заметить?
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775
ChePaev 4 часа назад
"Сколько рисовать? Две? -Две...тут одного пока завалишь, запаришься" (с) В бой идут одни старики)))
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1k
SHAGREEN 4 часа назад
Пи..ец, как она с таким везением до таких годков доходила.
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8k
Б.Касторский 5 часов назад
И потом эта не очень умная женщина сможет попытаться взыскать с автомобилиста компенсацию! Ведь ГК прямо говорит, что водитель несет материальную ответственность в любом случае.
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25
Михаил Петров Б.Касторский Полчаса назад
C владельца транспортного средства как источника повышенной опасности (ГК РФ Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих)
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687
Александр 5 часов назад
под сраку лет, а прутся по дороге так, как будто перед этим сохранились
Блин, до пешеходного перехода 20 метров!!!!
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