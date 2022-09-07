В Уфе пенсионерка споткнулась и упала под машину: женщина в тяжёлом состоянии

714
2
1
На улице Гвардейская 74-летняя пенсионерка хотела перейти дорогу в неположенном месте, но споткнулась и упала. Таксист не заметил упавшего пешехода и наехал на него.
Пострадавшая с тяжелыми травмами была госпитализирована.
«Состояние пациентки стабильно тяжелое. Она была прооперирована. Удалена селезенка», – пояснили в Минздраве.
«Состояние пациентки стабильно тяжелое. Она была прооперирована. Удалена селезенка», – пояснили в Минздраве.
Источник:
За рулём такси Renault Logan находился 43-летний водитель. Сейчас мужчина отстранён от работы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Наезд на пенсионерку при движении задним ходом по дворовой территории
- В Ижевске напротив центральной мечети таксист сбил девушку
- Дурной пример заразителен: в Сыктывкаре подросток побежал на «красный» за своим товарищем
- Авария дня. Начинающий таксист устроил массовое ДТП на МКАД
- Машина скорой помощи опрокинулась на бок после ДТП в Москве
Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пешехода сбили такси таксист
Новости партнёров
Водитель не слишком ожидает пешехода на проезжей части и его больше волнуют другие автомобили или мотоциклисты, например. А на пешеходном переходе он акцентирует внимание на пешеходе.
Скажите, Вы сами так ходите и теперь ищите оправдание безмозглой старухе и себе?
Блин, до пешеходного перехода 20 метров!!!!