Восстание такси. Из-за сбоя в приложении Яндекса десятки машин сервиса встали в гигантской пробке

1 сентября в Москве программа Яндекса направила всех водителей такси в район Бородинской панорамы, после чего они не смогли разъехаться. Находящиеся на Кутузовском проспекте водители сообщали, что стоят в пробке уже три часа. В одну точку приезжали по 10 такси. Были случаи, когда к пассажирам подсаживались другие пассажиры.
Пресс-служба «Яндекс.Go» подтвердила, что в работе агрегатора «Яндекс Такси» произошел сбой.
«Утром 1 сентября «Яндекс Такси» столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса — нескольким десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили», — отметили в пресс-службе. Из-за фейковых заказов водители провели в пробке около 40 минут.
"Служба безопасности сервиса оперативно пресекла попытки искусственного скопления автомобилей, все они уже разъехались и отправились выполнять заказы в обычном режиме", - отметила пресс-служба «Яндекс.Go». Ее представитель заверил, что алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.
"Точка на правительственной трассе - своеобразное место для сбоя, мы конечно не сторонники конспирологических теорий, но это больше похоже на некую атаку на сервис", - пишет телеграм-канал Арбитр.
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