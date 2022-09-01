Восстание такси. Из-за сбоя в приложении Яндекса десятки машин сервиса встали в гигантской пробке

"Служба безопасности сервиса оперативно пресекла попытки искусственного скопления автомобилей, все они уже разъехались и отправились выполнять заказы в обычном режиме", - отметила пресс-служба «Яндекс.Go». Ее представитель заверил, что алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

"Точка на правительственной трассе - своеобразное место для сбоя, мы конечно не сторонники конспирологических теорий, но это больше похоже на некую атаку на сервис", - пишет телеграм-канал Арбитр.