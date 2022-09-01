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Восстание такси. Из-за сбоя в приложении Яндекса десятки машин сервиса встали в гигантской пробке

Восстание такси. Из-за сбоя в приложении Яндекса десятки машин сервиса встали в гигантской пробке

Автор:
01 сентября 2022 17:59
Сообщество : Таксисты
Метки: 1 сентября   Конспирология   Москва   ошибка   приложение   сбой   такси   яндекс   
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1 сентября в Москве программа Яндекса направила всех водителей такси в район Бородинской панорамы, после чего они не смогли разъехаться. Находящиеся на Кутузовском проспекте водители сообщали, что стоят в пробке уже три часа. В одну точку приезжали по 10 такси. Были случаи, когда к пассажирам подсаживались другие пассажиры.

Пресс-служба «Яндекс.Go» подтвердила, что в работе агрегатора «Яндекс Такси» произошел сбой.

«Утром 1 сентября «Яндекс Такси» столкнулся с попыткой злоумышленников нарушить работу сервиса — нескольким десяткам водителей поступили массовые заказы в район Фили», — отметили в пресс-службе. Из-за фейковых заказов водители провели в пробке около 40 минут.

"Служба безопасности сервиса оперативно пресекла попытки искусственного скопления автомобилей, все они уже разъехались и отправились выполнять заказы в обычном режиме", - отметила пресс-служба «Яндекс.Go». Ее представитель заверил, что алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

"Точка на правительственной трассе - своеобразное место для сбоя, мы конечно не сторонники конспирологических теорий, но это больше похоже на некую атаку на сервис", - пишет телеграм-канал Арбитр.

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Метки: 1 сентября   Конспирология   Москва   ошибка   приложение   сбой   такси   яндекс   
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2  комментария
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poбт 23 минуты назад
эмм
а кто там в конкуренты записался?
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wilddewill 4 минуты назад
А это уже не первый раз. Самый первый раз такое было в 2016 году на Хорошевском шоссе. Тогда во двор жилого дома согнали около 30 машин. Говорили, что это делала группа лиц, таксистов с очень большим стажем, которые всячески были против агрегаторов в такси. Они подбивали водителей на забастовки, один раз даже получилось, когда у офиса яндекса в Москве таксистов разгонял омон. Самое главное, эти организаторы сами нигде не появлялись. Все диалоги велись через чат в программе для водителей. Тогда он еще там был. Видимо сейчас эти люди вышли на новый уровень. А может просто кто то прикольнуться решил. А откуда знаю? Да сам тогда в такси работал, и в том дворе стоял в пробке)))
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