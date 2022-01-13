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Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку

Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку (2 фото)

Автор:
13 января 2022 09:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   деньги   интересное   пассажирка   поездка   такси   фото   
428
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Тяжела работа у таксистов. Им приходится терпеть выходки неадекватных клиентов. Но и клиентам тоже приходится туго - иногда таксисты ведут себя не очень адекватно.

На этот раз жителей Москвы удивила девушка, стоявшая на крыше такси. Как оказалось, она была недовольна ценой поездки. По её мнению, таксист решил обмануть пассажирку и навариться на ней. В качестве протеста (и чтобы такси не уехало) дамочка забралась на крышу автомобиля и начала звонить в поддержку.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте ReutovSos. Пользователи сети задались вопросом, как же девушка умудрилась забраться на крышу автомобиля?

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Метки: Москва   Юмор   деньги   интересное   пассажирка   поездка   такси   фото   
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11k
gnyS i Полчаса назад
Теперь будет удивляться стоимости испорченного лакокрасочного покрытия ?
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5k
tamin 6 минут назад
Бедные, бедные таксисты. Как же так, кто же мог усомниться в ихкристально-честных отношений с клиентом. Да никогда такого не было и не могло быть. Ни с иностранцами с поездками из аэропорта за 200 баксов, ни во время терактов, когда они брали двойной тариф. Ни под новый год со стоимостью поездки в мск минимум тысяча до магазина ближайшего. А уж вежливость таксистов известна на весь мир. Они не воняют, всегда выспавшиеся, не пьяные, знают Москву или свой район как свои 5 пальцев. Машины у них ежедневно проверяются и паркуют они их на специальных стоянках а не во дворах. Ну и конечно всем известно, что таксисты-это прикрытие. Так то они генеральный директора холдинга, но сейчас, чтобы бегать от налоговой, они работают в такси.
Зы. Вчера модель один ехал и ляляля. Я работаю, он ляляля. Правила раз 6 нарушил. Его даже не останавливало, что я в наушниках. Короли мира ептыть. Таксюги
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12k
Великий Кормчий 14 минут назад
Главная проблема такси в Москве;
- понаприехавшие таксисты и такие же пассажиры
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42k
dima423 16 минут назад
Странно обычно цена поездки известна ДО поездки... но в любом случае девка конечно епанашка, наверно под чем то)) Ну и еще бы неплохо было написать сколько с нее таки содрали то, и за какой маршрут, прям любопытно)))
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59k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
надо было газануть чтоб курицу сдуло с крыши
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