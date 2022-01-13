Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку

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Тяжела работа у таксистов. Им приходится терпеть выходки неадекватных клиентов. Но и клиентам тоже приходится туго - иногда таксисты ведут себя не очень адекватно.
На этот раз жителей Москвы удивила девушка, стоявшая на крыше такси. Как оказалось, она была недовольна ценой поездки. По её мнению, таксист решил обмануть пассажирку и навариться на ней. В качестве протеста (и чтобы такси не уехало) дамочка забралась на крышу автомобиля и начала звонить в поддержку.
Фотография появилась в Instagram-аккаунте ReutovSos. Пользователи сети задались вопросом, как же девушка умудрилась забраться на крышу автомобиля?
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Метки: Москва Юмор деньги интересное пассажирка поездка такси фото
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Зы. Вчера модель один ехал и ляляля. Я работаю, он ляляля. Правила раз 6 нарушил. Его даже не останавливало, что я в наушниках. Короли мира ептыть. Таксюги
- понаприехавшие таксисты и такие же пассажиры