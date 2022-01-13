Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку

На этот раз жителей Москвы удивила девушка, стоявшая на крыше такси. Как оказалось, она была недовольна ценой поездки. По её мнению, таксист решил обмануть пассажирку и навариться на ней. В качестве протеста (и чтобы такси не уехало) дамочка забралась на крышу автомобиля и начала звонить в поддержку.