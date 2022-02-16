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Подгузники не понравились: таксист вышвырнул женщину из салона авто

Подгузники не понравились: таксист вышвырнул женщину из салона авто (4 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2022 08:43
Сообщество : Таксисты
Метки: Москва   багаж   деньги   конфликт   пассажирка   подгузники   такси   таксист   
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Новая история о московских таксистах из Яндекса и пассажирах, отказывающихся платить больше, чём указано в приложении.
В сеть попали кадры, как таксист требует от молодой женщины доплатить за коробку, с которой она села в салон. По его словам поклажа слишком большая и его оштрафуют, там самым он настаивает, чтобы дама поставила груз в багажник и соответственно доплатила.

Но пассажирка уперлась, возражая, что коробка не перегораживает водителю обзор, поэтому дополнительно платить она не будет.
Вскоре водитель перешёл к действиям. Он вышел из авто и, открыв пассажирскую дверь, стал попросту отнимать, рвать коробку, расшвыривая содержимое. В ответ женщина стала бить водителя пачками подгузников. Всё это могло бы выглядеть очень забавно, если бы не было так печально…
Конец истории неизвестен, но вряд ли это хэппи энд.

Жители регионов не сразу поверили, что в Москве приходится отдельно платить за багаж, но в комментариях к видео появились москвичи с пруфами:

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Метки: Москва   багаж   деньги   конфликт   пассажирка   подгузники   такси   таксист   
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23  комментария
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2k
Денис Час назад
Т.е. если бы села не одна с коробкой, а 4 тушки по 100 кг то доплачивать не надо? А так доплати?
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17k
ЦСКА 17 минут назад
Гаишники его остановят!!
Чмошник обиженный, смотреть противно!
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1k
elf3399 Полчаса назад
Если едет не один человек, а два, тогда тоже надо доплачивать?
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123
Серг 36 минут назад
Так в багажник положить коробку проблема что ли?
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195
Серега 37 минут назад
Вот тварь беложопая,понаехали в Москвабад.
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6k
Борис Карабанов 42 минуты назад
По-моему, вообще исполнять любые правила и законы в России считается признаком дурного тона. Не по понятиям. Западло. Надеть маску - западло, не курить в запрещенных местах - западло, донести окурок до урны - западло...
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6k
Алексей 42 минуты назад
Ну разбрасывать ее памперсы он права точно не имел, вне зависимости от того как они классифицируются.
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−101
Племянник Путина 51 минуту назад
Самое удивительное, что марамойка эта всё это устроила из-за ста рублей ))) чудны крестьянские дети..
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9k
Павел 56 минут назад
Ну надо платить, но! Нужно было показать правила перевозки пасажиров, и конкретн пункт о перевозке багажа. А он просто иплан и чмо. Девченку реально жаль.
Новая категория жертв ЯЖЕТАКСИСТ (хотя так то я бизнесмен, а в такси просто для души работаю)
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5k
Димыч 57 минут назад
Неоднозначная ситуевина...
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6k
vzaimnaya_vzaimnost 58 минут назад
Ну народ чаще всего вызывает такси в двух случаях: когда надо быстрее добраться и с комфортом и тогда, когда в руках по маршруткам багаж везти неохота... А так смысл этого транспорта? А насчет багажника - груз бывает разный, в том числе и хрупкий. Если повредится в багажнике, то водитель вряд ли компенсирует.
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12k
Типа граф 59 минут назад
Провоз багажа в общественном транспорте. Так, если размеры ручной клади в сумме всех параметров - длины, высоты и ширины - превышают 120 сантиметров или багаж весит более 20 килограммов, за него придется платить дополнительно.
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2k
Алксандр Шевченко 59 минут назад
Новые правила? Таксо компании решили так подзаработать? Сколько езжу в командировки/отпуск с кучей сумок/чемаданов, ни разу никто не просил за это доплатить в такси.
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