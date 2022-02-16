Подгузники не понравились: таксист вышвырнул женщину из салона авто

1112
4
2
Новая история о московских таксистах из Яндекса и пассажирах, отказывающихся платить больше, чём указано в приложении.
В сеть попали кадры, как таксист требует от молодой женщины доплатить за коробку, с которой она села в салон. По его словам поклажа слишком большая и его оштрафуют, там самым он настаивает, чтобы дама поставила груз в багажник и соответственно доплатила.
Но пассажирка уперлась, возражая, что коробка не перегораживает водителю обзор, поэтому дополнительно платить она не будет.
Но пассажирка уперлась, возражая, что коробка не перегораживает водителю обзор, поэтому дополнительно платить она не будет.
Вскоре водитель перешёл к действиям. Он вышел из авто и, открыв пассажирскую дверь, стал попросту отнимать, рвать коробку, расшвыривая содержимое. В ответ женщина стала бить водителя пачками подгузников. Всё это могло бы выглядеть очень забавно, если бы не было так печально…
Конец истории неизвестен, но вряд ли это хэппи энд.
Жители регионов не сразу поверили, что в Москве приходится отдельно платить за багаж, но в комментариях к видео появились москвичи с пруфами:
Жители регионов не сразу поверили, что в Москве приходится отдельно платить за багаж, но в комментариях к видео появились москвичи с пруфами:
Источник:
Ссылки по теме:
- "Отменяй заказ!": таксист отказался везти пассажирку за сумму, установленную Яндексом
- Два нервных человека нашли друг друга: видео драки таксиста и пассажирки
- Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки
- В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому
- Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку
22
Понравилось22
Новости партнёров
Новая категория жертв ЯЖЕТАКСИСТ (хотя так то я бизнесмен, а в такси просто для души работаю)