Подгузники не понравились: таксист вышвырнул женщину из салона авто

В сеть попали кадры, как таксист требует от молодой женщины доплатить за коробку, с которой она села в салон. По его словам поклажа слишком большая и его оштрафуют, там самым он настаивает, чтобы дама поставила груз в багажник и соответственно доплатила.



Но пассажирка уперлась, возражая, что коробка не перегораживает водителю обзор, поэтому дополнительно платить она не будет.