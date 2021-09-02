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"Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику, указавшему Путину на его ошибку

"Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику, указавшему Путину на его ошибку (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 07:28
Сообщество : Жить в России
Метки: 1 сентября   ynews   день знаний   ошибка   политика   путин   школьник   
959
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Руководитель учебного заведения призналась, что сама бы не смогла поправить президента. Дескать, должна же быть скомность и субординация.

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Метки: 1 сентября   ynews   день знаний   ошибка   политика   путин   школьник   
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6k
Vadim 59 минут назад
Что за бред? Всё нормально пацан сказал.
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47k
noName 5 минут назад
Ну поправил и поправил, и? Не нахамил, не нагрубил, в чем "сенсация "? А директору лучше было промолчать...
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22k
SerGProS 5 минут назад
Все очень просто, директор очень смачно , от всей души лизнула В В Путину.
Паренек молодец, все правильно сделал и В В так же нормально отреагировал.
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3k
Андрина 9 минут назад
Учительница дура.
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7k
sivanov1079 16 минут назад
Ну и? Сми опять пальцем из носа новости выковыривает?
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2k
acari 17 минут назад
Ну а что это как не зарождение культа личности.. Обкакавшаяся деректриса поспешившая сразу же оправдаться и перевести стрелки.. Противно..
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2k
Сергей 19 минут назад
Прощу пардоне за мой нижний коммент.но господа!ну не льзя же так то!я тоже не в восторге от нашего правительства ,и тем более от президента.но,вкидывать такую галимую ,обрезанную, откорректированную версию! стыдно.тем более легко проверяемую.надо быть просто справедливым,а не клепать отстойные фейки.я ведь сначала тоже повёлся.посмотреть полную версию легко.минусну за ложь.
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3k
Иван 23 минуты назад
А потом у пацана найдут экстремистские материалы в кармане.
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8k
БарНалей Полчаса назад
"Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом"

С возрастом развилось рабское мышление
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811
Веселый Пук Полчаса назад
Что же вы так Путину лижите?
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3k
Нескучный сад Полчаса назад
Лизать и молчать - секрет успеха любого мелкого чиновника на Руси
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12k
SpoiltNail Полчаса назад
"Царь должен быть святым и право не дано свергать зверью с небес величие его"
Ария
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9k
Шурум-бурум Полчаса назад
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13k
Jearom 37 минут назад
А вот если бы парень не поправил, завтра во все учебники на всякий случай внесли бы изменения - ведь Путин же сказал - Семилетняя, значит Семилетняя!
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13k
Jearom 39 минут назад
пи..ец, насколько дурная директриса... ВВП может быть авторитетом в управлении, стратегическом развитии - но не в каждой сфере. Это нормально - можно и нужно поправлять, в истории он вообще слабо разбирается, что тут такого?
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2k
Kozlodoev 40 минут назад
Никанор Толстых... молоток чувак, хайпанул ))
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2k
Тт 44 минуты назад
Директор привык жопу лизать.
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3k
Kungs 46 минут назад
Оба вели себя адекватно. Что Путин, что парень. Всё в рамках приличия и взаимоуважения. Как и должно быть среди нормальных людей.
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780
Лимонадный Джо 47 минут назад
А что? Путин не может ошибиться? Или любое его слово это истина в последней инстанции? Если человек ошибается,то и поправить его достойно. И не надо делать из руководителя страны икону непогрешимости.
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3k
Dmitrii Ivanov 49 минут назад
Интересно, у нас когда нибудь вымрут тридварасы которые к пересиденту относятся как к богоназначенному царю Галактики? Йобаная отрицательная селекция
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22k
Татьяна Юсова 53 минуты назад
"В отличие от наверняка сто раз мысленно простившегося со своей должностью директора школы..."

Надеюсь, что директор школы намного умней автора поста, поэтому ему (директору) такой бред даже в голову не пришел.
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