"Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику, указавшему Путину на его ошибку

"Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определённая наглость",- размышляет Рябцева. Также она добавила, что гордится своим учеником: "Горжусь тем, что молодое поколение отличается и от меня, в том числе, своей смелостью, своей креативностью, своим собственным суждением. Я искренне его уважаю. Мы воспитываем своих детей быть открытыми и грамотными".

2021-09-02T07:28:22+03:00