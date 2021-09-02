"Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику, указавшему Путину на его ошибку

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Руководитель учебного заведения призналась, что сама бы не смогла поправить президента. Дескать, должна же быть скомность и субординация.
1 сентября президент РФ в рамках Дня знаний провел открытый урок истории. В ходе разговора Владимир Владимирович оговорился и назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней. Эту ошибку заметил школьник из Воркуты Никанор Толстых. Мальчик поправил Путина, за что тот его поблагодарил.
Директор школы, в которой учится Никанор, оценила его поступок, назвав его "сочетанием молодости и здоровых амбиций". Юлия Рябцева призналась, что сама так бы не поступила. "Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича. Но это мы начинаем понимать с годами", - цитирует руководителя школы издание "Подъем".
"Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определённая наглость",- размышляет Рябцева. Также она добавила, что гордится своим учеником: "Горжусь тем, что молодое поколение отличается и от меня, в том числе, своей смелостью, своей креативностью, своим собственным суждением. Я искренне его уважаю. Мы воспитываем своих детей быть открытыми и грамотными".
В отличие от наверняка сто раз мысленно простившегося со своей должностью директора школы, пользователи соцсетей считают, что ничего страшного не произошло. Ошибиться может каждый, и президент в том числе. И поправить лидера страны ничуть не зазорно, а ложная скромность и уважение - это абсолютно разные понятия, которые лучше не смешивать.
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Паренек молодец, все правильно сделал и В В так же нормально отреагировал.
С возрастом развилось рабское мышление
Ария
Надеюсь, что директор школы намного умней автора поста, поэтому ему (директору) такой бред даже в голову не пришел.