12 фото с кладбища старых роскошных авто, которое обнаружили в Шотландии

Где можно увидеть старинный Jaguar и не только? На кладбище роскошных авто, которое спрятали в сельской Шотландии.
Только представьте, каковы шансы во время прогулки наткнуться кладбище старинных автомобилей. Британцу Гранту Винсенту (Grant Vincent) повезло: во время путешествия по Шотландии он нашел целую коллекцию раритетных автокаров, над которыми природа взяла вверх. Они стояли в сельской местности в нескольких километрах от Эдинбурга, и, кажется, об их существовании очень мало кто знает. В противном случае местечко с автомобильной свалкой стало бы еще одной шотландской локацией в соцсетях.
Это местечко находится в нескольких километрах от Эдинбурга
Винсент изучал город и отправился в сельскую местность недалеко от шотландской столицы
Коллекция Austin и Jaguar была собрана в поле каким-то активистом
Все машины очень старые, им около шестидесяти лет
В 1960-х годах эти модели были очень популярны, и их можно было встретить на дорогах Британии
Стоили они недешево, поэтому Винсент обнаружил настоящий клад
Конечно, эти раритеты давно «умерли»: они проржавели и их уже невозможно реанимировать
Природа взяла верх повсюду, где-то на машинах проросла трава и виднеются ветви деревьев
Руль затянуло паутиной, а стекла разбиты
Под капотом тоже выглядит все печально: двигатель окончательно проржавел
На территории стоит статуя ягуара, Винсент решил, что ее тоже установил владелец автомобилей
По всей видимости, у того страсть к старым машинам, в особенности марки Jaguar
Источник:
АНТИФИШКИ
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У нас бы такое богатство пацаны бы давно бы нашли.
Люди там зашоренные живут, вокруг столько интересного, но никто об этом не знает. Живут по программе, ни на сантиметр не отклоняются >
"Зашоренные" - это потому, что находят более интересные занятия, чем лазать по свалкам металлолома?
Лучше бы пенсионерам раздали!