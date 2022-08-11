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12 фото с кладбища старых роскошных авто, которое обнаружили в Шотландии

12 фото с кладбища старых роскошных авто, которое обнаружили в Шотландии

Автор:
11 августа 2022 09:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   в мире   заброшеное   кладбище   машина   удивительно   фото   шотландия   
371
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Где можно увидеть старинный Jaguar и не только? На кладбище роскошных авто, которое спрятали в сельской Шотландии.

Только представьте, каковы шансы во время прогулки наткнуться кладбище старинных автомобилей. Британцу Гранту Винсенту (Grant Vincent) повезло: во время путешествия по Шотландии он нашел целую коллекцию раритетных автокаров, над которыми природа взяла вверх. Они стояли в сельской местности в нескольких километрах от Эдинбурга, и, кажется, об их существовании очень мало кто знает. В противном случае местечко с автомобильной свалкой стало бы еще одной шотландской локацией в соцсетях.


Это местечко находится в нескольких километрах от Эдинбурга

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Винсент изучал город и отправился в сельскую местность недалеко от шотландской столицы

Коллекция Austin и Jaguar была собрана в поле каким-то активистом

Все машины очень старые, им около шестидесяти лет

В 1960-х годах эти модели были очень популярны, и их можно было встретить на дорогах Британии

Стоили они недешево, поэтому Винсент обнаружил настоящий клад

Конечно, эти раритеты давно «умерли»: они проржавели и их уже невозможно реанимировать

Природа взяла верх повсюду, где-то на машинах проросла трава и виднеются ветви деревьев

Руль затянуло паутиной, а стекла разбиты

Под капотом тоже выглядит все печально: двигатель окончательно проржавел

На территории стоит статуя ягуара, Винсент решил, что ее тоже установил владелец автомобилей

По всей видимости, у того страсть к старым машинам, в особенности марки Jaguar

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   в мире   заброшеное   кладбище   машина   удивительно   фото   шотландия   
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5  комментариев
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14k
Александр Час назад
Люди там зашоренные живут, вокруг столько интересного, но никто об этом не знает. Живут по программе, ни на сантиметр не отклоняются.
У нас бы такое богатство пацаны бы давно бы нашли.
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−22
Thomsen 47 минут назад
С фильтрами автор фото переборщил, как по мне.
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−22
Thomsen 53 минуты назад
< Александр 9 минут назад
Люди там зашоренные живут, вокруг столько интересного, но никто об этом не знает. Живут по программе, ни на сантиметр не отклоняются >

"Зашоренные" - это потому, что находят более интересные занятия, чем лазать по свалкам металлолома?
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528
Папай Час назад
Больше на рисунки похоже чем на фото.
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31k
Fat Lynx Час назад
Вот же жмоты! Все сгноили!
Лучше бы пенсионерам раздали!
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