12 фото с кладбища старых роскошных авто, которое обнаружили в Шотландии

Только представьте, каковы шансы во время прогулки наткнуться кладбище старинных автомобилей. Британцу Гранту Винсенту (Grant Vincent) повезло: во время путешествия по Шотландии он нашел целую коллекцию раритетных автокаров, над которыми природа взяла вверх. Они стояли в сельской местности в нескольких километрах от Эдинбурга, и, кажется, об их существовании очень мало кто знает. В противном случае местечко с автомобильной свалкой стало бы еще одной шотландской локацией в соцсетях.

Это местечко находится в нескольких километрах от Эдинбурга