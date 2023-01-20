10 больших кладбищ военной техники и оборудования

В апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества — в результате взрыва на четвертом энергоблоке значительные территории Украинской, Белорусской и Российской ССР оказались загрязнены радиоактивными веществами. Для ликвидации последствий аварии были задействованы не только сотни тысяч людей, но и тысячи единиц техники, эксплуатировать которую после интенсивного облучения было смертельно опасно.

И хотя в селе Рассоха Иванковского района существовала большая станция дезактивации техники, многие машины именно здесь нашли свое последнее пристанище. На юге села образовался гигантский могильник, на котором можно найти самую разнообразную военную технику — от вертолетов Ми6 и Ми8 до разведывательных машин БРДМ2 и транспортеров ПТС2. А уж сколько здесь ЗиЛов, «Буханок» и ГАЗ-69 — не счесть. И это только те машины, которые брошены на поверхности. А ведь значительная часть техники закопана в землю…

Хотя машины до сих пор представляют опасность для человека и прилично «фонят», это не останавливает сталкеров или предприимчивых самоселов от желания урвать себе «сувенир» — то ли для себя, то ли на продажу, то ли на сдачу в металлолом. Можно лишь догадываться, где фрагменты зараженной техники могут впоследствии всплыть.



Кладбище трамваев, Лос-Анджелес