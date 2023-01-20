10 больших кладбищ военной техники и оборудования

Кладбище для транспорта – это место, где умирает техника. Солнце испепеляет, дожди обмывают корпуса, которые медленно разъедает ржа. Места печальные, мрачные и часто мистические.
Кладбище кораблей, Нуадибу
Нуадибу с населением сто тысяч жителей – это второй по величине город в Мавритании, одной из самых бедных стран мира. Городской порт, расположенный в широкой бухте, обеспечивает кораблям отличную защиту от непредсказуемого океана. В 1980-е местное население начало на мелководье оставлять старые судна. Прошло совсем немного времени, и уже корабли из многих стран находили здесь последний приют. Местные власти, получая взятки, только поощряли подобную тенденцию.
Множество суден - от рыболовецких тралов до военно-морских крейсеров – ржавеет в водах бухты. Одно из самых больших - United Malika, севшее на мель в 2003 году. Несмотря на предпринятые современными властями меры, количество «захороненных» суден продолжает увеличиваться, хотя и не так быстро как раньше. Но есть у существования кладбища и положительные стороны. Оно служит нерестилищем для рыб, поэтому местные рыбаки часто ставят сети между кораблями. В 2001 году правительство запланировало использовать судна для создания искусственного рифа, но с тех пор ничего не изменилось.
Кладбище субмарин, Кольский полуостров
В небольшой бухте Незаметная на крайнем севере России находится кладбище советских субмарин. Начиная с 70-х гг. прошлого столетия военные подводные лодки, многие из которых ядерные, просто оставлялись в бухте на Кольском полуострове. Судостроительные заводы были заняты выполнением новых заказов, и никому не было дела до отслуживших лодок. Кладбище находится в пограничной зоне, поэтому доступ к нему ограничен. Известно лишь, что в 90-е некоторые субмарины все же были сданы в лом.
По мнению европейского экологического объединения «Беллона» подводными лодками СССР превратил Карское море в огромный «аквариум радиоактивного мусора». Сейчас на его дне находится более 17000 контейнеров отходов, 16 ядерных реакторов. На этом кладбище подводных лодок лежит пять атомных подводных лодок. Затопили их полностью. Все это вызывает определенный риск, когда к месту начинают присматриваться нефтегазовые предприятия. Если они начнут бурить скважину, могут случайно нанести повреждение реактору. Если это произойдет, кладбище подводных лодок спровоцирует радиоактивное загрязнение рыболовного промысла в регионе.
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Кладбище поездов, Барри
В 1955 году национализированная Британская железная дорога объявила о намерении утилизировать старый подвижной состав, состоявший из 650 тысяч вагонов и 16 тысяч паровозов. Сама компания не могла справиться с таким объемом, поэтому передала часть поездов частным фирмам, среди которых оказалась и Woodham Brothers в городе Барри в южном Уэльсе. Локомотивы отделили от вагонов, которые владелец решил утилизировать первыми. А начавшие ржаветь паровозы вскоре стали популярным аттракционом для туристов. Местные энтузиасты решили спасти от уничтожения редкие экземпляры, которых оказалось 213 штук. И они до сих пор работают.
Кладбище мотоциклов, Нью-Йорк
Недалеко от канала Эри стоит старый склад, известный среди любителей мотоциклов. Когда-то он принадлежал человеку по фамилии Коль, у которого была фирма по продаже мотоциклов. Для хранения товара ему и пришлось купить сарай. После его смерти новый владелец занялся продажей запчастей для мотоциклов, но дела шли плохо. Сарай старел, а денег на ремонт у хозяина не было. В результате местные власти наложили арест на имущество. Фотографии кладбища мотоциклов появились в интернете в апреле 2010 года, вызвав небывалый интерес у мотоциклистов, которые ринулись изучать содержимое склада. Вот только уже к ноябрю весь транспорт был вывезен, а большая его часть утилизирована.
База ВВС, Фолкингем
Базу ВВС Фолкингем в Линкольншире открыли в 1940 году как ложный аэродром, заполненный бутафорными самолетами и персоналом. В начале 1944 года его передали под контроль США, а в 1947 закрыли первый раз. После этого на базе хранили баллистические ракеты Thor. В 1963 ее повторно закрыли, а землю отдали под сельскохозяйственные нужды. Сейчас территория принадлежит компании, которая хранит здесь сотни старых транспортных средств на запчасти. Найти можно практически любой вид машины: гусеничные бульдозеры, краны, тракторы, бензовозы, грузовики и даже военную технику времен Второй мировой войны.
Топчиха, Россия
«Скелеты в шкафу» есть и у России. Большая часть из них засекречена, но некоторые все же выпадают из темных уголков. Как, например, Центральная база танкового резерва близ села Топчиха в Алтайском крае.
Количество танков здесь исчисляется сотнями. И хотя выглядят машины не особо презентабельно, они входят в так называемый военный резерв — а это значит, что их, теоретически, можно оперативно восстановить и отправить на поле сражения. Помимо танков, объект является домом для нескольких десятков военных грузовиков ЗиЛ. Ну а больше нам, пожалуй, знать и не нужно.
С высоты птичьего полета локация выглядит внушительно.
Радиоактивный могильник, Чернобыль
В апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества — в результате взрыва на четвертом энергоблоке значительные территории Украинской, Белорусской и Российской ССР оказались загрязнены радиоактивными веществами. Для ликвидации последствий аварии были задействованы не только сотни тысяч людей, но и тысячи единиц техники, эксплуатировать которую после интенсивного облучения было смертельно опасно.
И хотя в селе Рассоха Иванковского района существовала большая станция дезактивации техники, многие машины именно здесь нашли свое последнее пристанище. На юге села образовался гигантский могильник, на котором можно найти самую разнообразную военную технику — от вертолетов Ми6 и Ми8 до разведывательных машин БРДМ2 и транспортеров ПТС2. А уж сколько здесь ЗиЛов, «Буханок» и ГАЗ-69 — не счесть. И это только те машины, которые брошены на поверхности. А ведь значительная часть техники закопана в землю…
Хотя машины до сих пор представляют опасность для человека и прилично «фонят», это не останавливает сталкеров или предприимчивых самоселов от желания урвать себе «сувенир» — то ли для себя, то ли на продажу, то ли на сдачу в металлолом. Можно лишь догадываться, где фрагменты зараженной техники могут впоследствии всплыть.
Кладбище трамваев, Лос-Анджелес
Одна из известнейших фотографий прошлого века. К началу 20 века в Лос-Анджелесе существовала одна из самых больших трамвайных сетей в мире. Но вскоре от общественного транспорта решили отказаться: люди думали, что за личным автомобилем – будущее. Последние трамваи исчезли из города в 1963 году.
Сегодня Лос-Анджелес может похвастаться самыми широкими в мире дорогами, самыми большими развязками и ужасными пробками.
Кладбище городского транспорта Москвы
В Лефортово есть интересное место – кладбище городского транспорта. Оно находится на территории одного из ремонтных предприятий. Официально это место закреплено за ГУП «Мосгортранс», по другой информации, оно даже относится к музею «Московский транспорт». Точный адрес – ул. Волочаевская, 9.
На самом деле это просто площадка со списанной и никому не нужной техникой, которая гниет, ржавеет и доживает свой век перед отправкой на свалку. Здесь можно увидеть самые разные транспортные средства – старые троллейбусы, автобусы, трамваи и грузовые автомобили.
Посетителей сюда не пускают, место находится под охраной. Оценить погибающую коллекцию можно только с крыш окрестных высотных зданий.
Это очень печально, ибо здесь есть на что посмотреть. Например, старые советские троллейбусы, трамваи с деревянной крышей, ретроавтомобили. Многие из образцов техники, которые находятся здесь, можно увидеть лишь в старых советских кинофильмах. Неизвестно, почему они до сих пор не переданы в экспозицию музея «Московский транспорт», который может похвастать самой богатой коллекцией на постсоветском пространстве.
По качеству она ничем не уступает экспозициям транспортных музеев крупнейших городов мира – Берлина, Лондона, Парижа, Нью-Йорка и Хельсинки.
Кладбище в Роккензуссра
В конце 80-х драматические события разворачивались не только в СССР. После падения Берлинской стены и объединения Германии новообразованную страну обязали сократить численность армии и ее военный потенциал — в качестве меры предосторожности, чтобы история ни в коем случае не повторилась. Последствием обязательств, взятых на себя Германией, стали многочисленные «кладбища» с танками и самолетами, разбросанные по всей стране.
Одно из них было образовано в Роккензуссре. Здесь своей судьбы до сих пор ожидают сотни БМП и танков, которые вот уже 30 лет никому не нужны. В последние годы «кладбище» сильно ужалось (часть техники уже порезали на металл или распустили на запчасти), но оно достаточно крупное, чтобы впечатлить случайного зрителя. А неслучайного сюда и не пустят — объект состоит на балансе НАТО.
Львиную долю «приговоренных» машин составляют БМП «Мардер» — их тут более 500. Ощутимо меньше танков «Леопард» — несколько сотен. Наконец, на территории комплекса есть несколько танков Т72 — видимо, наследие ГДР. Поскольку объект хорошо охраняется, точное количество уцелевшей техники неизвестно.
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В школе в начале 80х учительница вещала, что через 30 лет грядёт глобальный дефицит металлов. А тут столько металла у беднейшей страны и никто не занимается ломом. Знаю бригаду мужиков, они занимаются демонтажем лифтов. За символическую плату. С условием, что весь металл забирают себе. Все четверо живут как наркобароны.