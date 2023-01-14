Как выглядит самый большой электромобиль

Электромобилем уже никого не удивишь: во многих странах люди давно начали отказываться от бензиновых авто. Правда, на самом деле электромобили еще старше, чем бензиновый транспорт, да и эра автомобилей началась именно с электромашин.Однако сегодня без бензина может передвигаться не только легковой транспорт, но и грузовики: в одном карьере Швейцарии уже несколько лет работает гигантский самосвал, функционирующий на электродвигателе. На сегодняшний день это самый большой электромобиль планеты (но, возможно, это только пока).

Грузовик получил название eDumper, по сути это усовершенствованный самосвал Komatsu 605-7 HD. Полтора года специалисты из Швейцарии трудились над созданием рекордного авто, это совместная работа нескольких компаний и инженеров местных вузов. В итоге привычный для такого транспорта дизельный мотор заменили на электрический, также установили самосвалу аккумулятор, который накапливает энергию.