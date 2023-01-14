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Как выглядит самый большой электромобиль

Как выглядит самый большой электромобиль

Автор:
14 января 2023 09:54
Сообщество : Автомир
Метки: авто   в мире   машина   самосвал   фото   электромобиль   
181
4

И это не Tesla, а гигантский самосвал.

Электромобилем уже никого не удивишь: во многих странах люди давно начали отказываться от бензиновых авто. Правда, на самом деле электромобили еще старше, чем бензиновый транспорт, да и эра автомобилей началась именно с электромашин.Однако сегодня без бензина может передвигаться не только легковой транспорт, но и грузовики: в одном карьере Швейцарии уже несколько лет работает гигантский самосвал, функционирующий на электродвигателе. На сегодняшний день это самый большой электромобиль планеты (но, возможно, это только пока).

Грузовик получил название eDumper, по сути это усовершенствованный самосвал Komatsu 605-7 HD. Полтора года специалисты из Швейцарии трудились над созданием рекордного авто, это совместная работа нескольких компаний и инженеров местных вузов. В итоге привычный для такого транспорта дизельный мотор заменили на электрический, также установили самосвалу аккумулятор, который накапливает энергию.

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На первый взгляд кажется, что электродвигатель и огромный грузовик весом в 58 тонн — это несовместимые вещи. Однако eDumper работает на одном из швейцарских карьеров с 2018 года и весьма успешно. Загруженный по полной он может перевести 65 тонн породы. Однако успех этого гиганта связан также и со спецификой его работы.

Дело в том, что eDumper возит руду с высоты на завод, который находится ниже карьера. Именно в этом и фишка работы грузовика: когда груженый самосвал спускается вниз, он во время торможения вырабатывает энергию и накапливает ее в батарее. Затем на этой энергии пустой самосвал легко поднимается обратно вверх.

Конечно, аккумулятор у самосвала не такой, как у других машин, и он точно самый большой среди автомобилей: только одна батарея самосвала весит больше четырех тонн. Также самосвал не может ездить полностью на своей скопленной энергии, его каждый день приходится подзаряжать, зимой самосвал заряжается дольше. Переоборудование грузовика также обошлось недешево: стоимость eDumper в два с половиной раза выше по сравнению с обычным самосвалом Komatsu. По этой причине далеко не каждая компания готова купить гигантский электромобиль. Что касается плюсов гигантского самосвала, то специалисты называют следующие: за десятилетие работы самосвал способен сэкономить 500 тысяч литров дизельного топлива. Кроме того, работа на eDumper значительно сокращает вредные выбросы в атмосферу.

Но самая главная идея этого проекта в том, что переход на электричество возможен не только для легковых автомобилей, но и для больших грузовиков, работающих на шахтах.

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Метки: авто   в мире   машина   самосвал   фото   электромобиль   
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3  комментария
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29k
Андрей Иванов Час назад
1. Вредные выбросы в атмосферу за весь срок службы уже компенсированы вредными отходами производства аккумуляторов на этот электрокар. А утилизация их - отдельная песня
2. Любой карьерный самосвал и так электрокар. Тот же БЕЛАЗ. По сути это электрокар с установленным на нём дизельэлектростанцией. Ну вот зарядка при торможении - интересно, но в большинстве то случаев гружёный самосвал как раз поднимается, а пустой при спуске энергии столько не выработает, соответственно и заряжать его придётся чаще, а при той ёмкости - это весьма не быстро

Итого: дорогая игрушка, имеющая ограниченное применение.
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571
Виктор Чикалев 16 минут назад
Подавляющее большинство, если не все, каръерники - гибриды по факту рождения.
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14k
ss 46 минут назад
1. Карьерный самосвал не является электромобилем. В крайнем случае, его можно назвать гибридом.
2. Переход на электромобили, на данном уровне техники, возможен только в глазах зелёных идиотов. Сами они, по своей сути, игрушки, так как не обладают достаточным потребительскими свойствами: Отсутствие возможности быстрой, сравнимой с нормальными автомобилями, скоростью заправки. Потери "заправленой" энергии, ладе при отсутствии выполняемой работы. Деградация аккумуляторов. Отсутствие возможности быстрого перемещения на дальние расстояния. Очень спорная экологичность в плане выбросов вредных веществ при изготовлении самого э-мобиля и его утилизации. Отсутствие экологических способов добывания электроэнергии. Огромные потери при доставке энергии от производителя к потребителю и при преобразовании тока из постоянного в переменный и обратно. Отсутствия достаточно мощных сетей, способных заряжать все автомобили одновременно.

На сегодняшний день, электромобиль - это скорее игрушка с красивыми экранчиками, служащая развлечением для больных зелёным идиотизмом. Или, в крайнем случае, как толстая золотая цепь на шее "нового русского" из 90-х. Толку - ноль, а понтов - выше крыши.
Исключение составляют лишь люди, выезжающие из гаража за покупками или в офис, в гараже которого есть возможность тут же воткнуть игрушку в розетку.
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