Новую «Волгу» 1959 года выпуска выставили на продажу за 21 миллион рублей

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В Тольятти выставили на продажу раритет, каких ещё поискать: голубой ГАЗ-М-21 «Волга» 1959 года выпуска в состоянии «будто вчера с конвейера».
Пробег составляет всего 190 км, детали подвески — в заводской упаковке, а в багажнике — полный комплект аксессуаров. Просят за легенду немало — 21 миллион рублей.
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Даже по нынешним временам техника этой «Волги» не кажется совсем уж архаичной — тут двигатель объёмом 2,5 л, мощностью 70 л.с., трёхступенчатая механическая коробка передач и задний привод. К примеру, новейшая Lada Vesta NG лишь на 20 л.с. мощнее, а передач у неё больше всего на две. Хотя разделяет эти автомобили почти 65 лет.
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Двойной выжим сцепления еще то "удовольствие".
А про 21 миллион - ну наверное есть любители раритетов.
Только непонятно как за 190 км. все бумаги в подвеске целы.