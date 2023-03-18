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Новую «Волгу» 1959 года выпуска выставили на продажу за 21 миллион рублей

Новую «Волгу» 1959 года выпуска выставили на продажу за 21 миллион рублей

Автор:
18 марта 2023 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Волга   авто   в мире   машина   продажа   тольятти   фото   
548
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В Тольятти выставили на продажу раритет, каких ещё поискать: голубой ГАЗ-М-21 «Волга» 1959 года выпуска в состоянии «будто вчера с конвейера».
Пробег составляет всего 190 км, детали подвески — в заводской упаковке, а в багажнике — полный комплект аксессуаров. Просят за легенду немало — 21 миллион рублей.
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Даже по нынешним временам техника этой «Волги» не кажется совсем уж архаичной — тут двигатель объёмом 2,5 л, мощностью 70 л.с., трёхступенчатая механическая коробка передач и задний привод. К примеру, новейшая Lada Vesta NG лишь на 20 л.с. мощнее, а передач у неё больше всего на две. Хотя разделяет эти автомобили почти 65 лет.

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Метки: Волга   авто   в мире   машина   продажа   тольятти   фото   
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13  комментариев
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6k
sedoisever Час назад
Задний привод? Да ещё и с восклицательным знаком? Да, быть такого не может...
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167
babai65 2 минуты назад
Здается мне нас дурят. по ходу это реплика. Не мотали в бумагу под машиной ничего, да и хомут на выхлопной подозрительный.
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1k
Dimon 18 минут назад
Только как музейный экспонат, какому - нибудь богатому чудику! Ездить в 21 веке на такой - убожество и мучение!
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32k
Dobry vojak Svejk 42 минуты назад
Чугун со временем становится крепче, но это не превращает его в золото )))
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15k
K7OO 45 минут назад
Ну а что, вполне возможно, что какой-нибудь коллекционер и купит. Конечно, не за 21 млн, но за 2-3 лимона почему бы и нет. Заявленная цена, ясен пень, нереальна - это хоть и раритет, но пока еще не музейная ценность.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
8k
13k
Kostick Час назад
рычажные амортизаторы) доводилось такое видеть. там ещё стояла заводская централизованная система смазки шкворней. а в этом авто, судя по абсолютно не выцветшим чернилам на бумажках в бардачке, да и бумажки слишком белые - скорей всего качественная реставрация. ковролин разве что глаз режет, не было такого. тем более в 57 году.
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29k
albedo Час назад
Ездил на ГАЗ21.
Двойной выжим сцепления еще то "удовольствие".

А про 21 миллион - ну наверное есть любители раритетов.
Только непонятно как за 190 км. все бумаги в подвеске целы.
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43k
Валерий Час назад
ну нормально, с задним приводом можно и на огород за картохой ездить
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