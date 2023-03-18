Новую «Волгу» 1959 года выпуска выставили на продажу за 21 миллион рублей

Даже по нынешним временам техника этой «Волги» не кажется совсем уж архаичной — тут двигатель объёмом 2,5 л, мощностью 70 л.с., трёхступенчатая механическая коробка передач и задний привод. К примеру, новейшая Lada Vesta NG лишь на 20 л.с. мощнее, а передач у неё больше всего на две. Хотя разделяет эти автомобили почти 65 лет.