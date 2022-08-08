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Сообщество Ремонт авто своими руками 7 постов • 50 подписчиков подписаться
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Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто

Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто

Автор:
08 августа 2022 22:36
Сообщество : Ремонт авто своими руками
Метки: Юмор   авто   и так сойдет   инженер от бога   починил   прикол   ремонт   смех   
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Вам скорее всего покажутся их инженерные решения смешными, но с одним фактом не поспоришь - они работают! Перед вами замечательный пост, который поднимет настроение и станет проводником в мир бюджетного ремонта авто.
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Источник:

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Метки: Юмор   авто   и так сойдет   инженер от бога   починил   прикол   ремонт   смех   
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