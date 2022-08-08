Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто

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Вам скорее всего покажутся их инженерные решения смешными, но с одним фактом не поспоришь - они работают! Перед вами замечательный пост, который поднимет настроение и станет проводником в мир бюджетного ремонта авто.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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