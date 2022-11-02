Ленивый перекуп: убойные фотографии попыток дешёвого ремонта авто

Эти перекупщики автомобильного транспорта совсем распоясались. Раньше они хотя бы старались сделать видимость качественно произведённых работ, а что сейчас... Лучше один раз увидеть!

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1. Лава? 0 Источник:

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2. Не будет держать, лучше синюю 0 Источник:

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