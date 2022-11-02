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Ленивый перекуп: убойные фотографии попыток дешёвого ремонта авто

Ленивый перекуп: убойные фотографии попыток дешёвого ремонта авто

Автор:
02 ноября 2022 17:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдёт   машина   перекуп   ремонт   смех   
2982
17
Эти перекупщики автомобильного транспорта совсем распоясались. Раньше они хотя бы старались сделать видимость качественно произведённых работ, а что сейчас... Лучше один раз увидеть!
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдёт   машина   перекуп   ремонт   смех   
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8  комментариев
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7k
Кружок 2 часа назад
Автор, ты дебил?
Причём тут "перекупы"?
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51k
Олег Полчаса назад
кстати камера на запаске вполне жизнеспособна
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56
Чел 57 минут назад
"3. Стекло из картона"
может "картон вместо стекла/окна"?
всё-таки из картона стёкла не делают.
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920
Дмитрий Час назад
А перекупщики тут причем?
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6k
Allmaster 2 часа назад
Перекупы то тут причем?
Я такое ежедневно вижу, это сами владельцы соревнуются как быстро дешево починить уж...
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Richard

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