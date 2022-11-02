Ленивый перекуп: убойные фотографии попыток дешёвого ремонта авто

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Эти перекупщики автомобильного транспорта совсем распоясались. Раньше они хотя бы старались сделать видимость качественно произведённых работ, а что сейчас... Лучше один раз увидеть!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Причём тут "перекупы"?
может "картон вместо стекла/окна"?
всё-таки из картона стёкла не делают.
Я такое ежедневно вижу, это сами владельцы соревнуются как быстро дешево починить уж...