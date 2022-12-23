Цены на автозапчасти подорожали в среднем на 27,7%, но гаражные кулибины не сдаются

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Сегодня все СМИ пишут, что в России взлетели цены на автозапчасти. С 19 марта по 19 декабря детали подорожали в среднем на 27,7 процента, но это еще не всё. По ряду позиций ушедших или заморозивших свою работу в России брендов рост цен составил сразу 50-60 процентов. Поэтому людям приходится выкручиваться, придумывая нестандартные решения.
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