FISHKINET
Сообщество Юмор 16137 постов • 3235 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Авто > Сообщество Юмор
Цены на автозапчасти подорожали в среднем на 27,7%, но гаражные кулибины не сдаются

Цены на автозапчасти подорожали в среднем на 27,7%, но гаражные кулибины не сдаются

Автор:
23 декабря 2022 13:21
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   Прикол   Юмор   авто   автозапчасти   запчасти   и так сойдет   починил   смех   
1556
17
Сегодня все СМИ пишут, что в России взлетели цены на автозапчасти. С 19 марта по 19 декабря детали подорожали в среднем на 27,7 процента, но это еще не всё. По ряду позиций ушедших или заморозивших свою работу в России брендов рост цен составил сразу 50-60 процентов. Поэтому людям приходится выкручиваться, придумывая нестандартные решения.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Автомобиль   Прикол   Юмор   авто   автозапчасти   запчасти   и так сойдет   починил   смех   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
104
ruslan d Час назад
Слава Богу нет машины ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lynx Полчаса назад
Из заголовка понятно, что цены на запчасти подорожали, но не понятно, подорожали ли сами запчасти?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88838



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России
Нейросеть представила, как выглядела комедия "Один дома-2", если бы её снимали в России
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
ТОП 5 лучших лазерных станков с ЧПУ
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да блин

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#люди#Приколы#Жизнь#дизайн#Спорт#дтп#деньги
#Юмор#интересное#история#картинки#новый год#автомобили#комментарии#кот#СССР#Ynews
#интересно#подборка#животные#кино#забавно#дети#автомир#аварии#Зеленский#Россия
"Ты чего осел?": быдло - мужик решил докопаться до дворника "Ты чего осел?": быдло - мужик решил докопаться до дворника Лучше один раз увидеть: жесть, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники СТО Лучше один раз увидеть: жесть, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники СТО Починили: пугающие и устрашающие кадры из автомастерских Починили: пугающие и устрашающие кадры из автомастерских Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений И так сойдёт: убойные примеры бюджетного ремонта автомобилей И так сойдёт: убойные примеры бюджетного ремонта автомобилей

На что жалуетесь?

Вернуться