Цены на автозапчасти подорожали в среднем на 27,7%, но гаражные кулибины не сдаются

Сегодня все СМИ пишут, что в России взлетели цены на автозапчасти. С 19 марта по 19 декабря детали подорожали в среднем на 27,7 процента, но это еще не всё. По ряду позиций ушедших или заморозивших свою работу в России брендов рост цен составил сразу 50-60 процентов. Поэтому людям приходится выкручиваться, придумывая нестандартные решения.

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1. Сваркой прихватить и норм будет 0 Источник:

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2. Приора амг 0 Источник:

3. И так сойдёт 0 Источник:

4. Раздуло галогеновые автолампочки 0 Источник:

5. Картинка со звуком 0 Источник:

6. Это же венок с могилы демонтажника фары 0 Источник:

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11. На зиму пойдёт 0 Источник:

12. Армированная клейкая лента и ржавчину остановит 0 Источник:

13. Просто подорожника не было 0 Источник:

14. Сломался терморезистор печки, пришлось изобретать питание на моторчик) 0 Источник:

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