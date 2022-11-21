FISHKINET
Сообщество Юмор 15958 постов • 3179 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Авто > Сообщество Юмор
Когда запчасти дорожают, то на помощь приходит смекалка. Автоюмор во всей красе

Когда запчасти дорожают, то на помощь приходит смекалка. Автоюмор во всей красе

Автор:
21 ноября 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   СТО   Юмор   авто   машина   перекуп   починил   ремонт   смех   
3112
17
Перед вами свежие наглядные доказательства того, что наших автолюбителей никаким кризисом автозапчастей напугать просто невозможно. Они способны в гаражных условиях починить и доработать любой автомобиль! Да так, что позавидуют официальные сервисы.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   СТО   Юмор   авто   машина   перекуп   починил   ремонт   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Кот Скрипалей 15 минут назад
Консервы, они такие консервы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86858



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков
17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков
«Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс
«Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс
Набирающие популярность в сообществах
Светлый Чёрный Лукич
Светлый Чёрный Лукич
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#СССР#сарказм#животные#Разное#Россия#съемка
#факты#Юмор#фотографии#фильм#в мире#комментарии#Прикол#актеры
#интересно#кино#картинки#Приколы#страна#позитив#Спорт#роль
В Японии создали кибернетический аватар чиновника В Японии создали кибернетический аватар чиновника И так сойдёт: убойные примеры бюджетного ремонта автомобилей И так сойдёт: убойные примеры бюджетного ремонта автомобилей Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто Инженеры от Бога в деле, или порция гениальных доработок авто Лучше один раз увидеть: жесть, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники СТО Лучше один раз увидеть: жесть, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники СТО Починили: пугающие и устрашающие кадры из автомастерских Починили: пугающие и устрашающие кадры из автомастерских Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО Невероятные приключение работников автосервисов, или один день из жизни СТО

На что жалуетесь?

Вернуться