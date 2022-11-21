Когда запчасти дорожают, то на помощь приходит смекалка. Автоюмор во всей красе

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Перед вами свежие наглядные доказательства того, что наших автолюбителей никаким кризисом автозапчастей напугать просто невозможно. Они способны в гаражных условиях починить и доработать любой автомобиль! Да так, что позавидуют официальные сервисы.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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