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Починили: пугающие и устрашающие кадры из автомастерских

Починили: пугающие и устрашающие кадры из автомастерских

Автор:
19 октября 2022 13:27
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   СТО   Юмор   авто   автосервис   починил   ремонт   смех   
3293
19
После просмотра данного поста вы узнаете, с какой жестью сотрудники различных СТО и шиномонтажей сталкиваются каждый день. Пугает, что подобных фотографий появляется в сети всё больше. Товарищи, нельзя так сильно экономить на ТО и ремонте ваших железных коней!
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Источник:

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Метки: Прикол   СТО   Юмор   авто   автосервис   починил   ремонт   смех   
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4  комментария
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30k
Max Z Shtirlic Час назад
8 и 9й - это противошумка, чтоб вы понимали!! Чтоб ничего не отвлекало от Тынц-Тынц-Тынц из акустики!

18й - ща Котофей Иванович послушает и скажет, почему "Чек" не гаснет!! Ещё ни разу не ошибался!!
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40k
Игорь 22 минуты назад
5 - это скорее из серии электрический предстартовый подогрев двигателя. Зачем кран? При работающем двигателе его закрывают, чтобы по линии подогрева циркуляция не шла.
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1k
Тупняк 46 минут назад
Комментарий к фото
Зачем туда запихали варёную сгущёнку?
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