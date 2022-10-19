Починили: пугающие и устрашающие кадры из автомастерских

После просмотра данного поста вы узнаете, с какой жестью сотрудники различных СТО и шиномонтажей сталкиваются каждый день. Пугает, что подобных фотографий появляется в сети всё больше. Товарищи, нельзя так сильно экономить на ТО и ремонте ваших железных коней!

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1. Холодная сварка + синяя изолента! Вечно ходить будет! 0 Источник:

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2. Это не бюджетный ремонт, это диверсия 0 Источник:

3. Походит ещё 0 Источник:

4. Когда немного перепутали 0 Источник:

5. Т - термостат 0 Источник:

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7. Когда что-то работает, это лучше не трогать 0 Источник:

8. Л - лепнина 0 Источник:

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10. С комфортом поедем 0 Источник:

11. Консервация двигателя была? 0 Источник:

12. Из серии "Вижу цель - не вижу препятствий" 0 Источник:

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15. Плохая новость 0 Источник:

15. Без комментариев 0 Источник:

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