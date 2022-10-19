Починили: пугающие и устрашающие кадры из автомастерских

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После просмотра данного поста вы узнаете, с какой жестью сотрудники различных СТО и шиномонтажей сталкиваются каждый день. Пугает, что подобных фотографий появляется в сети всё больше. Товарищи, нельзя так сильно экономить на ТО и ремонте ваших железных коней!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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18й - ща Котофей Иванович послушает и скажет, почему "Чек" не гаснет!! Ещё ни разу не ошибался!!