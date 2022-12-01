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Гаражные улучшатели, или страх и ужас на дорогах России

Гаражные улучшатели, или страх и ужас на дорогах России

Автор:
01 декабря 2022 11:16
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   Прикол   Юмор   авто   и так сойдет   починил   ремонт   смех   
3406
15
Пока с экранов телевизоров и ПК нам демонстрируют технологичные электромобили, а автоконцерны удивляют крутыми концепткарами и различными ноу-хау, российские гаражные умельцы живут в сегодняшних реалиях. Быстро, дёшево, надёжно (но это не точно).
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Метки: Автомобиль   Прикол   Юмор   авто   и так сойдет   починил   ремонт   смех   
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5  комментариев
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3k
Денис 2 часа назад
Это не AMG, а OMG.
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130
dee Полчаса назад
преорседес конечно огонь
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328
mishka79 Полчаса назад
Жесть какая-то, слишком редкая машина, чтоб целый кузов на прицеп переводить
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4k
SLAVENTUS80 2 часа назад
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15k
Alex 2 часа назад
11,5
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