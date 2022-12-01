Гаражные улучшатели, или страх и ужас на дорогах России

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Пока с экранов телевизоров и ПК нам демонстрируют технологичные электромобили, а автоконцерны удивляют крутыми концепткарами и различными ноу-хау, российские гаражные умельцы живут в сегодняшних реалиях. Быстро, дёшево, надёжно (но это не точно).
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Метки: Автомобиль Прикол Юмор авто и так сойдет починил ремонт смех
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