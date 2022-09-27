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И так сойдёт: убойные примеры бюджетного ремонта автомобилей

И так сойдёт: убойные примеры бюджетного ремонта автомобилей

Автор:
27 сентября 2022 22:48
Сообщество : Юмор
Метки: СТО   Юмор   авто   и так сойдет   инженер от бога   машина   починил   прикол   смех   
1283
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Запчасти становятся всё дороже, поэтому автолюбители ищут другие пути ремонта своих железных коней. Перед вами примеры мужской смекалки и фантазии, которым просто нет равных.
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Источник:

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Метки: СТО   Юмор   авто   и так сойдет   инженер от бога   машина   починил   прикол   смех   
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1  комментарий
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Deniss 3 минуты назад
вполне себе решения, для подобных вёдер.
Что было под рукой , то в дело и пошло...
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Richard

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