И так сойдёт: убойные примеры бюджетного ремонта автомобилей

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Запчасти становятся всё дороже, поэтому автолюбители ищут другие пути ремонта своих железных коней. Перед вами примеры мужской смекалки и фантазии, которым просто нет равных.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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