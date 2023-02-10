Когда нет запчастей: невероятные технические решения гаражных мастеров

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Ситуация на автомобильном рынке России сегодня довольно напряжённая. Существует дефицит новых автомобилей и запчастей. Но обслуживать и ремонтировать железных коней как-то надо, поэтому работникам СТО приходится креативить на все 100%.
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