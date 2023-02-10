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Когда нет запчастей: невероятные технические решения гаражных мастеров

Когда нет запчастей: невероятные технические решения гаражных мастеров

Автор:
10 февраля 2023 13:11
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   СТО   Юмор   авто   автомир   и так сойдёт   починил   смех   
1886
16
Ситуация на автомобильном рынке России сегодня довольно напряжённая. Существует дефицит новых автомобилей и запчастей. Но обслуживать и ремонтировать железных коней как-то надо, поэтому работникам СТО приходится креативить на все 100%.
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Метки: Прикол   СТО   Юмор   авто   автомир   и так сойдёт   починил   смех   
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4  комментария
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7k
Прохожий3 51 минуту назад
Некоторые фото - временное решение, чтобы добраться до сервиса своим ходом. Но нет ничего постояннее чем временное))
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28k
Макарыч 22 минуты назад
Давайте будем говорить честно и прямо: не "Когда нет запчастей", а когда хозяин нищий моромой, готовый катать, но не готовый вкладывать в ремонт.
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
в утиль!!
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Richard

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