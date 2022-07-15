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Мастер-класс по парковке вверх колёсами из Татарстана

Мастер-класс по парковке вверх колёсами из Татарстана

Автор:
15 июля 2022 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   переворот на крышу   
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В Казани водитель «Гранты» попал в очень необычное ДТП. Врезавшись в припаркованную машину, он перевернулся на крышу.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   переворот на крышу   
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6  комментариев
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206
Филипп Преображенский 2 часа назад
За рулем девушка, купившая права, или глубокий пенсионер, однозначно.
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77
Человек Наблюдающий 14 минут назад
Дайте контакты автошколы, которая дала дорогу на дорогу этому существу=)))))))))))))
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264
дмитрий Час назад
ой, не ту педальку нажал(а) не туда повернул(а) ведь самсем не так хотел(а)
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Невероятно! Блин, подвеска припаркованного автомобиля задала импульс вверх. Нарочно не придумаешь и не повторишь.
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