Мастер-класс по парковке вверх колёсами из Татарстана

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В Казани водитель «Гранты» попал в очень необычное ДТП. Врезавшись в припаркованную машину, он перевернулся на крышу.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп лада переворот на крышу
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