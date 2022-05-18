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На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста

На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста

Автор:
18 мая 2022 12:56
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   на красный   
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23-летний водитель за рулем «Лады Приоры» подъехал к перекрёстку с включенным красным сигналом светофора, выехал на встречную полосу и сбил 31-летнего велосипедиста.

Источник:

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   на красный   
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21  комментарий
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13k
Александр 2 часа назад
Сейчас будут некоторые доказывать, что велосипедист сам виноват
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30k
Игорь 55 минут назад
23-летний водитель за рулем «Лады Приоры» подъехал к перекрёстку с включенным красным сигналом светофора, выехал на встречную полосу и сбил
==========
А не пора ли военкомам набирать "добровольцев" на СВО вот из таких вот лихачей?
Ведь очевидно же что чуваку не хватает в жизни острых ощущений... А там можно хлебнуть остроты выше горла...
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Viktor Час назад
На "красный", по встречке, без прав, пьяный, на угнанной машине - чё ему ещё добавить?
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7k
Б.Касторский Час назад
Получается, что не сбили, а ДТП. При том нарушили оба.
Напомню, что велосипед транспортное средство. Конечно же оно не "повышенной опасности". Так что пусть разбираются гайцы, наказывают обоих.
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