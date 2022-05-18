На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста

В 2019 году водителя «Приоры» лишили прав, однако документы он так и не сдал. Составлены административные протоколы за управление автомобилем лицом, лишенным водительского удостоверения; за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью другому человеку; за неуплату штрафа; за отсутствие полиса ОСАГО; за управление транспортом при условиях, когда его эксплуатация запрещена; за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.

2022-05-18T12:56:15+03:00