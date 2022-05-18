На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста

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23-летний водитель за рулем «Лады Приоры» подъехал к перекрёстку с включенным красным сигналом светофора, выехал на встречную полосу и сбил 31-летнего велосипедиста.
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В 2019 году водителя «Приоры» лишили прав, однако документы он так и не сдал.
Составлены административные протоколы за управление автомобилем лицом, лишенным водительского удостоверения; за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью другому человеку; за неуплату штрафа; за отсутствие полиса ОСАГО; за управление транспортом при условиях, когда его эксплуатация запрещена; за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.
Составлены административные протоколы за управление автомобилем лицом, лишенным водительского удостоверения; за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью другому человеку; за неуплату штрафа; за отсутствие полиса ОСАГО; за управление транспортом при условиях, когда его эксплуатация запрещена; за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.
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АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист аварии авто авто аварии видео дтп лада на красный
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А не пора ли военкомам набирать "добровольцев" на СВО вот из таких вот лихачей?
Ведь очевидно же что чуваку не хватает в жизни острых ощущений... А там можно хлебнуть остроты выше горла...
Напомню, что велосипед транспортное средство. Конечно же оно не "повышенной опасности". Так что пусть разбираются гайцы, наказывают обоих.