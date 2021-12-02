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В Новочебоксарске на мосту произошла массовая авария со смертельным исходом. Cтолкнулись четыре авто: Lada Vesta, Volkswagen Passat, Hyundai Solaris и Renault Duster. Погибли два человека.
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33-летний водитель автомобиля Vesta при перестроении столкнулся с попутным Passat, затем перелетел через ограждение на встречную полосу и столкнулся с Solaris и Duster.
В аварии погибли пассажиры Lada Vesta: мужчинам было около 45 лет. Водитель Vesta, а также пассажирка Solaris доставлены в больницу.
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Ограждение было в смете моста заложено...
Но в конце хватило только на 20-ти сантиметровый бордюр...
Вернее 3 машины и Lada Vesta