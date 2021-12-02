FISHKINET
Сообщество Аварии 5056 постов • 486 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Смертельное ДТП на выезде из Новочебоксарска

Авария дня. Смертельное ДТП на выезде из Новочебоксарска (4 фото + 2 видео)

Автор:
02 декабря 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
688
4
2
Открыть все картинки 18+
В Новочебоксарске на мосту произошла массовая авария со смертельным исходом. Cтолкнулись четыре авто: Lada Vesta, Volkswagen Passat, Hyundai Solaris и Renault Duster. Погибли два человека.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Нанук Паналык 3 часа назад
"перелетел через ограждение"

Ограждение было в смете моста заложено...
Но в конце хватило только на 20-ти сантиметровый бордюр...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
404
Шоу :-) продолжается 3 часа назад
Лада Веста, машина камикадзе..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Нанук Паналык 3 часа назад
Двое погибших ...И оба в Lada Vesta.А машин было 4.
Вернее 3 машины и Lada Vesta
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах "А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах Авария дня. Семья пожилых врачей погибла в Челябинской области Авария дня. Семья пожилых врачей погибла в Челябинской области Авария дня. В Вологде погиб водитель такси Авария дня. В Вологде погиб водитель такси Авария дня. Самосвал с песком расплющил легковушку в Удмуртии Авария дня. Самосвал с песком расплющил легковушку в Удмуртии Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой Авария дня. В Перми лихач на высокой скорости столкнулся со скорой Авария дня. В Перми лихач на высокой скорости столкнулся со скорой
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1824710



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге
1
189
Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге
14 актёров, которые разговаривают не своими голосами
5
129
14 актёров, которые разговаривают не своими голосами
Набирающие популярность в сообществах
На фото показали, что значит «плохой день» по-настоящему
0
8
На фото показали, что значит «плохой день» по-настоящему
Бордюр побеждает поребрик: как с циклоном справились две столицы
0
13
Бордюр побеждает поребрик: как с циклоном справились две столицы
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
"А я не гадил!" - кто в ответе за г****, которое остается на улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой нашего времени
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#ватермарк#интересное#Ynews#позитив#автомир#Разное#новости
#Юмор#прикол#факты#картинки#кино#автомобили#подборка#фотографии#Жизнь#познавательно
#история#Россия#животные#в мире#СССР#дтп#путешествия#коронавирус#еда#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться