В Вологде водитель фургона сбил двоих детей на пешеходном переходе

Один из сбитых детей оказался сыном депутата Заксобрания Вологодской области Александра Гордеева.



«Сегодня сын Максим и его друг на пешеходном переходе на перекрестке улиц Яшина и Герцена попали под машину! Сейчас оба находятся в реанимации в детской областной больнице... Десятки раз сыну давал напутствие внимательно смотреть во все стороны при переходе через дорогу. Знаю, что в школе по окончании учебного года также был проведён урок по безопасности дорожного движения...», - рассказал Алексанр Гордеев.