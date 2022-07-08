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В Вологде водитель фургона сбил двоих детей на пешеходном переходе

В Вологде водитель фургона сбил двоих детей на пешеходном переходе

Автор:
08 июля 2022 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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53-летний водитель фургона «Форд» не сбавил перед пешеходным переходом скорость и сбил детей. Светофор на перекрёстке в этот момент не работал.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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14  комментариев
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15k
Роберт Шекли 2 часа назад
Все: едут медленно, внимательно оценивая обстановку на перекрестке
У*бан на фургоне:
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−2
009akj232322 3 минуты назад
рашка ! 100 процентов чурка ...
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1k
Angelpro 14 минут назад
На бусе конечно мудак конченый.
Переход, светофор не работает, надо быть предельно внимательным, видно же что у перехода стоят люди (2 ребенка и женщина), нет су*а надо топить, писец нет слов.
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28k
EvilHomer 46 минут назад
Тут у водилы не только нарушение пункта 14.1, тут еще явно пункт 10.1. А детям сколько не говори, всё равно бегут не глядя.
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38k
Александр Час назад
Впервые тут не осужу пешеходов, которые не смотрят по сторонам. Посмотрели. Газель, сук, белая, не удивлюсь если без фар включенных ехала (помните как народ возмущался закону о включенных фарах днем?). Парни видели что газель далеко и были уверены, что водитель там не имбецил. При неисправности посигналит на крайняк. А этот просто вылетел. Торопился видимо куда то. Дай бог ребятам здоровья.
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1k
pinbalist Час назад
Вот же сука. Пацанам повезло что по касательной задел, иначе бы итог совсем иной был
Водилу по всей строгости, тут только его вина, 100%
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46k
dima423 Час назад
сука мало того что сбил еще и схватил и начал на ноги ставить ...идиот
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−6
bon woo Час назад
водятлу фургона рекомендую заглохнуть на ж/д переезде перед поездом
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Блин!!! Ну что за привычка сбитого под мышки поднимать!!!
Машина не убила, так добить надо.
И повезло, что скорая через несколько секунд подъехала.
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1k
Kariya 2 часа назад
Пешеходы снова смотрели куда угодно но не на машину, машина снова мчалась так, что даже пытаясь затормозить по лужам не смогла, а светофор вообще не работал. Жесть.
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Ведь пацаны всё сделали правильно. Остановились, огляделись. Пошли, а не побежали (как на предыдущем переходе). А там от горизонта прилетает что-то белое...
Дети думают, что вся улица движется примерно в том ритме, который они видят. И согласно этому сделали всё абсолютно правильно.
Правильнее было бы - вообще не переходить.
Так что в этом эпизоде оправдания для шустрого фургона не вижу, совсем, никаких.
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12k
Konstantin 2 часа назад
Писец... Куда он так летел...
Постоянно сыну говорю чтобы не бегал на дороге и смотрел по сторонам.
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