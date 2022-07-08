В Вологде водитель фургона сбил двоих детей на пешеходном переходе

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53-летний водитель фургона «Форд» не сбавил перед пешеходным переходом скорость и сбил детей. Светофор на перекрёстке в этот момент не работал.
Один из сбитых детей оказался сыном депутата Заксобрания Вологодской области Александра Гордеева.
«Сегодня сын Максим и его друг на пешеходном переходе на перекрестке улиц Яшина и Герцена попали под машину! Сейчас оба находятся в реанимации в детской областной больнице... Десятки раз сыну давал напутствие внимательно смотреть во все стороны при переходе через дорогу. Знаю, что в школе по окончании учебного года также был проведён урок по безопасности дорожного движения...», - рассказал Алексанр Гордеев.
«Сегодня сын Максим и его друг на пешеходном переходе на перекрестке улиц Яшина и Герцена попали под машину! Сейчас оба находятся в реанимации в детской областной больнице... Десятки раз сыну давал напутствие внимательно смотреть во все стороны при переходе через дорогу. Знаю, что в школе по окончании учебного года также был проведён урок по безопасности дорожного движения...», - рассказал Алексанр Гордеев.
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У*бан на фургоне:
Переход, светофор не работает, надо быть предельно внимательным, видно же что у перехода стоят люди (2 ребенка и женщина), нет су*а надо топить, писец нет слов.
Машина не убила, так добить надо.
И повезло, что скорая через несколько секунд подъехала.
Дети думают, что вся улица движется примерно в том ритме, который они видят. И согласно этому сделали всё абсолютно правильно.
Правильнее было бы - вообще не переходить.
Так что в этом эпизоде оправдания для шустрого фургона не вижу, совсем, никаких.
Постоянно сыну говорю чтобы не бегал на дороге и смотрел по сторонам.