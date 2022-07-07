О Боже, какой мужчина: в Краснодарском крае любительница езды по обочине лишилась бокового зеркала

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На трассе Новороссийск — Геленджик разгневанный мужчина напал на «Мерседес», в салоне которого ехали две девушки. Предыстория конфликта осталась за кадром, но судя по видео, снятыми очевидцами, мужчина очень не любит обочечников.
«2 июля мы ехали по трассе Новороссийск — Геленджик. В районе Кабардинки была дикая пробка. Мы ехали по правой полосе, по обочине шёл мужчина (он не вышел из машины) он пешеход!
Увидев, что за рулем Мерседеса едут две молодые, худые девушки, он сел на капот моей машины, не давая проехать (напомню, что пробка и ехать особо некуда).
Я попыталась съехать вправо на обочину, чтобы его как-то скинуть с капота машины, после чего он написал пальцем на капоте букву, обошёл машину слева, к водительскому месту, и начал ломать зеркало.
Я попыталась от него оторваться выехав на обочину, он какое-то время продолжал бежать за машиной, ударяя по окну моим же оторванным зеркалом! Прошу показать людям и предать огласке.
Неизвестно, что и кому он может причинить, стало страшно за жизнь! Он мог преследовать нас всю пробку, разбить стекло и ударить нас. Все что угодно могло быть. Человек не здоров!», — рассказала девушка из «Мерседеса».
Увидев, что за рулем Мерседеса едут две молодые, худые девушки, он сел на капот моей машины, не давая проехать (напомню, что пробка и ехать особо некуда).
Я попыталась съехать вправо на обочину, чтобы его как-то скинуть с капота машины, после чего он написал пальцем на капоте букву, обошёл машину слева, к водительскому месту, и начал ломать зеркало.
Я попыталась от него оторваться выехав на обочину, он какое-то время продолжал бежать за машиной, ударяя по окну моим же оторванным зеркалом! Прошу показать людям и предать огласке.
Неизвестно, что и кому он может причинить, стало страшно за жизнь! Он мог преследовать нас всю пробку, разбить стекло и ударить нас. Все что угодно могло быть. Человек не здоров!», — рассказала девушка из «Мерседеса».
Присутствует ненормативная лексика!
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Позже появились видео от очевидцев, один из них написал: «Не дает никому по обочине проехать, а они пытаются его спихнуть».
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Кажется, девушки немного заврались. Они просто спешили к морю по обочине, решив, что умнее других.
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АНТИФИШКИ
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А вот с точки зрения кармы, девочки получили по заслуге.
жеть вот конечно фэйки любит клепать та сторона в наглую просто