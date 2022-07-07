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О Боже, какой мужчина: в Краснодарском крае любительница езды по обочине лишилась бокового зеркала

О Боже, какой мужчина: в Краснодарском крае любительница езды по обочине лишилась бокового зеркала

Автор:
07 июля 2022 11:33
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   авто   видео   дтп   женщина за рулем   конфликт на дороге   обочечник   разборки на дороге   
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На трассе Новороссийск — Геленджик разгневанный мужчина напал на «Мерседес», в салоне которого ехали две девушки. Предыстория конфликта осталась за кадром, но судя по видео, снятыми очевидцами, мужчина очень не любит обочечников.

Источник:

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Метки: Mercedes   авто   видео   дтп   женщина за рулем   конфликт на дороге   обочечник   разборки на дороге   
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26  комментариев
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1k
pinbalist 2 часа назад
Незнаю что там у мужика в голове, но за то, что наказал обочечников - молорик
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11k
.Атеист. 3 минуты назад
Надеюсь мужика не привлекут)) А дурам - урок, если мозги хоть какие-нибудь остались.
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5k
Vэл 4 минуты назад
А это их друзья.
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10k
Hunson Abadeer 4 минуты назад
имхо - 2 тупые писты насосавшие на мерсик решили что они круче всех и ехали по обочине, за что и поплатились! Мужику респект!!!
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77
eutace 6 минут назад
ясное дело - две ТП
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8k
Влад 24 минуты назад
худой-плохой. худо-плохо. две худые девушки-две плохие девушки.
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5k
Владимир Полчаса назад
нему надо было одеть маску медецинскую и очки,а если серьёзно,если власть не хочет бороться с нарушителями,преступниками,то рано или поздно народ берёт правосудие в свои руки.
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7k
Trenzel2003 36 минут назад
Если рассматривать с точки зрения закона, мужик попал под статью, порча чужого имущества. Конечно если ущерб меньше 2 тысяч.
А вот с точки зрения кармы, девочки получили по заслуге.
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1k
Вадим Курбатов 42 минуты назад
По моему как раз он то здоров! А вот две тупые курицы на мерсе явно не в своем уме. Полное непонимание происходящего, своего местонахождения и правил пдд!
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22k
Inter 44 минуты назад
смотрел без звука, чувак под чем-то??):):):) А так, да, пусть хоть психи сбегут из психушки, возьмут по топору и замясорубят всех обочечников. И дело сделают, и обратно на отдых увезут ребята в белых халатах!
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8k
Игорь 59 минут назад
....(напомню, что пробка и ехать особо некуда).... - хороший аргумент. Надо под Москву этого мужика выписать
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140
Константин Игорь Полчаса назад
Да по всей России такой мужик нужен.
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972
Шурман Час назад
Обиделись соски , а потом когда мент за такое останавливает они плакаться начинают и говорить ну дяденька простите мы же девочки .
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2k
Григорий Час назад
две членососки на насосаном хотели по обочине, им не дали, они обиделись и как обычно начали ротом делать неправду, но страшную, обидели двух нежных шмар - кошмаааар!!!
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6k
ZORRO Час назад
не хер по обочинам ездить
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562
HalloFreeSpace Час назад
Думаю новый мемчик )
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90
dm.star2011 Час назад
прикольное видео. наказание обочечников и всё такое. у меня только один вопрос. нафига у нас на трассе обочина шириной с полосу? почему не сделать просто на одну полосу больше? я у себя в свердловске разок наблюдал обочину (всфальтированную) шире чем сама дорога(в одну полосу). накой оно надо?
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15k
Вася Час назад
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3k
Copycat 2 часа назад
блин я кажись на редите видел это видео только история там подавалась типа "русский урапатриот останавливал машины рисовал на капотах букву Z и ломал зеркала" какой то такой бред)

жеть вот конечно фэйки любит клепать та сторона в наглую просто
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19k
babuby 2 часа назад
Всё нормально. Это карма обочечников.
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122
Flint Колька Валеркин сын 14 минут назад
Ага - наркотой) нанюхался обочечников и творит беспредел...
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