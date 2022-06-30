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В Выборгском районе Петербурга автомобилистка за рулём Mitsubishi Carisma при повороте налево не уступила встречному мопеду, на котором ехала девушка.
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"У нее перелом основания черепа, перелом позвоночника, перелом таза, перелом ног. Я сидел в больнице на Вавилова, когда её привезли. Услышал разговор врачей. Увезли в реанимацию", — сообщил очевидец Кирилл.
Момент столкновения
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Последствия ДТП
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АНТИФИШКИ
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Не известно был ли включен ближний свет у мопеда, но в любом случае это не повод её калечить.
Вина автоляди очевидна.
Дай бог девушке выкарабкаться и не остаться инвалидом.
мне кажется, что в такие моменты не важно кто виноват - с этим позже.
ее плата за превышение скорости чрезмерна, торопливость поворачивающего авто даже обсуждать не хочется. Каждый кто за рулем четырех или двух колес раз в год как минимум сталкивается с ситуацией, где выживает чудом. Не сталкивается только тот, кто за пределы квартала своего не выезжает.
есть категория водителей, которые сознательно щемят мотоциклистов, наивно предполагая что резкая остановка или резкий объезд возможен в любой обстановке или скорости. Нет, увы. Большинство мото - старые и с коробками, где вся мощь на заднем колесе и надо еще умудриться удержать его при резком торможении, чтобы не заблокировать колеса и не улететь юзом.
стаж уже почти 20 лет, по пальцам одной руки могу пересчитать моменты где был на грани фола.
может делаю что то не так?
Господа, "хрусты"! Помните, что водитель, совершающий маневр, не считает за опасную помеху точку на горизонте.