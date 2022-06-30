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Авария дня. Девушка на мопеде получила серьёзные травмы в Санкт-Петербурге

Авария дня. Девушка на мопеде получила серьёзные травмы в Санкт-Петербурге

Автор:
30 июня 2022 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мотоциклист   
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В Выборгском районе Петербурга автомобилистка за рулём Mitsubishi Carisma при повороте налево не уступила встречному мопеду, на котором ехала девушка.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мотоциклист   
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22  комментария
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8k
Игорь 7 часов назад
хрена себе "ехала" - летела, на мопеде. Результат - на лице
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422
SerGoGo Игорь 6 часов назад
Визуально она ехала со скоростью примерно сопоставимой с другими транспортными средствами в этом ролике, т.е. вряд ли превышает (имеет полное право). Ехала на разрешающий сигнал.
Не известно был ли включен ближний свет у мопеда, но в любом случае это не повод её калечить.
Вина автоляди очевидна.
Дай бог девушке выкарабкаться и не остаться инвалидом.
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79
Валерий Петров 41 минуту назад
а еще она ехала на байке для дорог не предназначенном, без отсутствия световой оптики. И номеров.
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17
Оксана 46 минут назад
какой надо быть скотиной, чтобы видя все это пройти/проехать дальше по своим делам
мне кажется, что в такие моменты не важно кто виноват - с этим позже.
ее плата за превышение скорости чрезмерна, торопливость поворачивающего авто даже обсуждать не хочется. Каждый кто за рулем четырех или двух колес раз в год как минимум сталкивается с ситуацией, где выживает чудом. Не сталкивается только тот, кто за пределы квартала своего не выезжает.
есть категория водителей, которые сознательно щемят мотоциклистов, наивно предполагая что резкая остановка или резкий объезд возможен в любой обстановке или скорости. Нет, увы. Большинство мото - старые и с коробками, где вся мощь на заднем колесе и надо еще умудриться удержать его при резком торможении, чтобы не заблокировать колеса и не улететь юзом.
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79
Валерий Петров Оксана Полчаса назад
больше 100 тысяч км откатал на мото, тысяч 300 - на машине.
стаж уже почти 20 лет, по пальцам одной руки могу пересчитать моменты где был на грани фола.
может делаю что то не так?
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17
Оксана Валерий Петров Полчаса назад
Вам в эти моменты повезло больше. У нее дешевый мот, обычно такие выбирают новички. И да, вы прекрасно парировали, только мое замечание было в равнодушии, а не в определении опыта. А вы молодец. Судя по Вашему ответу Вы бы тоже проехали мимо, наслаждаясь своим пониманием собственного профессионализма.
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1k
Довер Иванович Час назад
У "хрустов" вообще отличной сальто в воздухе получается.
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35k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
И опять же, почти минуту лежала - ни одна тварь не подошла хотя бы пульс проверить. Все пи.доры черырёхколёсные мимо проехали.
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Оксана Mamin Sibiriak 36 минут назад
в этом ролике это самое страшное . здесь я с Вами согласна.
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17
Оксана Енот Потаскун 22 минуты назад
если у Вас есть права, при сдаче которых Вы учили оказание первой медицинской помощи и статьи по неоказанию таковой, то должны действовать согласно предложенной там схеме. Если Вы не сдавали на права, то проявить человеческое участие как минимум: определить жив/мертв, первая мед помощь, вызвать скорую и предотвратить наезд и сделать место аварии/тела видимым для других участников, чтобы не усугубил кто-нибудь другой. То есть, представьте, что пострадали Вы - как бы Вы хотели чтобы посторонние помогли Вам?
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48k
Олег 2 часа назад
перелом всей девушки...
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595
HalloFreeSpace 3 часа назад
Все как всегда ...
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13k
Jearom 4 часа назад
всегда хочется спросить водителя - что, с..., успел куда спешил? Оно того стоило?
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2k
Feathery 6 часов назад
А шлем то был не застёгнут! Вон как улетел на тротуар...
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79
Валерий Петров Feathery Полчаса назад
а это кроссовый кетайский шлем, эффективность об асфальт примерно как у того что из арбуза сделан.
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14k
Александр 6 часов назад
ТП слепошарая.
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7k
Борис Карабанов 6 часов назад
Классика "хрустящего" жанра.
Господа, "хрусты"! Помните, что водитель, совершающий маневр, не считает за опасную помеху точку на горизонте.
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