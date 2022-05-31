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«Мне надо было повернуть направо, я остановилась и ждала», — автомобилистка устроила ДТП, а потом нагло врала

«Мне надо было повернуть направо, я остановилась и ждала», — автомобилистка устроила ДТП, а потом нагло врала

Автор:
31 мая 2022 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: Mazda   аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   санитар   учитель на дороге   
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На Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге женщина за рулем Mazda CX-5 хотела повернуть направо со среднего ряда и столкнулась с "дорожным учителем" Артуром Вишенковым.

Источник:

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Метки: Mazda   аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   санитар   учитель на дороге   
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29  комментариев
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1k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
Я ждала тебя так ждала! Ну и что же тут криминааальнавааа
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28k
Aqueronte 10 минут назад
Тварина тупая. Почему за такие дтп не предусмотрено лишение прав на полгода/год/пожизненно?
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45k
Войнов 15 минут назад
Артур Вишенков не "дорожный учитель". Он адвокат по ДТП и видео, которые он выкладывает - его клиентов.
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127
Vladimir Tolkunov 17 минут назад
Водитель (который ехал прямо) красавчик, спокоен, уверен, не истерит не матерится.
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567
Дмитрий Полчаса назад
УК РФ Статья 307. Заведомо ложные показание
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.
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4k
Вячеслав Полчаса назад
"За рулём [мат] - это не езда"
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37k
Example 6.2.6 45 минут назад
Ну, все живы-здоровы. Машины починить можно, а этой женщине урок на будущее, что неплохо бы правила подучить или на знаки смотреть. Ну и врать нехорошо.. особенно в наше время, когда почти у каждого регик висит в машине, так ещё и со стороны домов несколько камер как профильных, так и просто для безопасности всяких кафешек -висят и мониторят ситуацию, и совсем не сложно найти видео доказательство. Хотя, в данном случае любой ГАИ-шник на месте определит виноватого просто по положению авто.
Девушки просто любят универсальные отмазки - "Я ничего не делала, оно само", "Это не я", "Я просто стояла, ждала трамвая" итд.
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340
Sergio 49 минут назад
трусливая брехливая куриная сущность!
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4k
A 50 минут назад
Она ни водить не умеет, ни писать грамотно.
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1k
Леший Час назад
знаю этот перекрёсток....непонятно, почему водителя, ехавшего правым рядом прямо, назвали " учителем" ...коза хотела проскочить вторым рядом направо
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340
Sergio Леший 50 минут назад
почему Вы считаете, что водитель в правом ряду ехал прямо? в данной ситуации это не важно, но ехал он направо)
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18k
ЦСКА Час назад
«Мне надо было повернуть направо, я остановилась и ждала», — автомобилистка устроила ДТП, а потом нагло вралаПосмотреть
«Мне надо было повернуть направо, я остановилась и ждала», — автомобилистка устроила ДТП, а потом нагло врала
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7k
Борис Карабанов Час назад
Без регистратора нынче никак нельзя.
p.s. Блин, такое ощущение, что объяснение писал третьеклассник: "ини куда", "розметки", "на право" и т.д. и т.п.. Ни одного живого слова. Но зато хотрозадости, хоть отбавляй.
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−61
vitek Час назад
Крыса брехливая
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3k
Могвай Час назад
Баба за рулем это как обезьяна с гранатой, никогда не знаешь куда и когда она ее бросит...
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7k
Trenzel2003 Час назад
+ заявление за лжесвидетельство.
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4k
Убийца Прохиндеев Час назад
Бабы всегда врут, как зайцы любят морковку. Это никуда не деть.
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5k
Shtoppi Час назад
Права купила, ездить не купила, овца.
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3k
Евгений 2 часа назад
а такое понятие как: клевета, лжесвидетельство, тут можно применить
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9k
Алексей 2 часа назад
Мразёвка,что тут сказать
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3k
Николаевич 2 часа назад
Дождалась...
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