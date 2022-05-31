«Мне надо было повернуть направо, я остановилась и ждала», — автомобилистка устроила ДТП, а потом нагло врала

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На Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге женщина за рулем Mazda CX-5 хотела повернуть направо со среднего ряда и столкнулась с "дорожным учителем" Артуром Вишенковым.
Свою вину в ДТП признавать дамочка отказалась и заявила, что водитель с регистратором сам въехал в неё.
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"Мне надо было повернуть направо, я остановилась, включила поворотник и ждала."
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АНТИФИШКИ
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наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.
Девушки просто любят универсальные отмазки - "Я ничего не делала, оно само", "Это не я", "Я просто стояла, ждала трамвая" итд.
p.s. Блин, такое ощущение, что объяснение писал третьеклассник: "ини куда", "розметки", "на право" и т.д. и т.п.. Ни одного живого слова. Но зато хотрозадости, хоть отбавляй.