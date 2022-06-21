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Авария дня. В Ульяновской области автомобилистка вылетела из салона во время переворота

Авария дня. В Ульяновской области автомобилистка вылетела из салона во время переворота

Автор:
21 июня 2022 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   кювет   
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В Сурском районе 32-летняя женщина за рулем автомобиля Chery не справилась с управлением, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   кювет   
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12  комментариев
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1k
pinbalist 8 часов назад
Эпично. Хорошо хоть никого не зацепила.
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14
Vladimirs Orlovskis 2 минуты назад
Куды ж по посеянному?
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23
Antariess 39 минут назад
Ремни безопасности для лохов естественно.
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22k
Inter 2 часа назад
нифига не понятно, кроме того, что надо пристегиваться
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39k
Сергей 2 часа назад
Была бы пристёгнутая , убилась бы.
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11k
Antique computer 2 часа назад
Женщина за рулем китайской подделки под автомобиль... Шансов избежать ДТП не было.
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614
vadimbar 2 часа назад
Главное - не сдавайся! В следующий раз - ибанись в дерево !
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386k
Алексей 6 часов назад
и ведь не убилась сука.
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13k
Бляяяястяще! 7 часов назад
Ай-ай-ай, как же она теперь ездить будет?
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6k
Shade116 7 часов назад
Лишилась прав, теперь авто, что дальше?
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Олег

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