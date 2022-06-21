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В Сурском районе 32-летняя женщина за рулем автомобиля Chery не справилась с управлением, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.
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Женщина в результате ДТП вылетела из салона авто. Она получила травмы, её госпитализировали в больницу.
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Сообщается, что ранее автомобилистка уже была лишена водительских прав. У пострадавшей взяли кровь на анализ.
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АНТИФИШКИ
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