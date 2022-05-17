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Качественный пинок под зад: в Екатеринбурге трамвай протаранил BMW

Качественный пинок под зад: в Екатеринбурге трамвай протаранил BMW

Автор:
17 мая 2022 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   трамвай   
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На улице Радищева трамвай протаранил BMW, после чего легковушка врезалась в другой автомобиль.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   трамвай   
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15  комментариев
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48
eutace 2 часа назад
опять какой-то кавказец
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32k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 минут назад
типичная ситуация
"машина купил,права купил,водить не купил"
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400
trancer001 Полчаса назад
1:0 в пользу наших))
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887
GROMOZEKA 41 минуту назад
На каждую хитровыдуманную бэху, найдется свой трамвай
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1k
Дмитрий Час назад
Почти как в старом анекдоте: сегодня ИДПС Иванова личным примером доказала, что женщина тоже может быть тридварасом.
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Andrey 2 часа назад
Такое ощущение что это чудо обогнало трамвай по трамвайной встречке и подрезало его
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28k
Григорий 2 часа назад
Похоже как в анекдоте на права сдала.
- Что означает зелёный свет?
- Он означает, что Леночка может ехать.
- А что означает желтый свет?
- Леночка ещё может ехать.
- Ну допустим, а что означает красный свет?
- Леночка последняя и всё!
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Олег

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