Качественный пинок под зад: в Екатеринбурге трамвай протаранил BMW

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На улице Радищева трамвай протаранил BMW, после чего легковушка врезалась в другой автомобиль.
Источник:
За рулём BMW находилась девушка.
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Метки: BMW аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем трамвай
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