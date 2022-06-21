«Ты кошка что ли?»: обочечник на BMW включил "учителя" и устроил ДТП

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На Ядринском шоссе в Чебоксарах автор ролика повстречал водителя BMW, который хотел объехать пробку по обочине.
– Ты кошка что ли? Чё девять жизней?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Надпись на экране: Водить как мудак.
А чё такого - они-ж обочечники, они право имеют.
Интересно, почему в нашей стране, в отличии от нормальных, за езду по обочине не лишают прав, хотя-бы на год. А за пропускание их в свой ряд, хотя-бы на 5-10 - ибо наличие добреньких порождает наличие гомосятины, едущей наперекор человеческому поведению.
Для чистоты помыслов - без кэшбека для владельца регистратора, пусть весь штраф идет в казну государства
Заедьте на паркову Леруа или Метро - вся стоянка для инвалидов занята не инвалидками. А штраф 5000 - и он не пугает 100% умственных инвалидов.
Только лишения прав а за повторное нарушение срок - иначе не помогает.
Повторю - штраф 5000 не пугает. А сколько надо - 500 000 - миллион?
И мусорам покуй - это неработающая статья, т.к. на пьяных и на перегрузе весной-летом они больше поднимут. И начнут они шевелится только за лишение прав (т.е. взятка в размере 100-300 тысяч) либо за пол-штрафа в миллион. Других вариантов нет.
Хотя повесь пару-тройку обочечников на въезде в город - и нарушение исчезнет за неделю, навсегда и по всей стране. Хотя - это сказка такая а не жизнь.