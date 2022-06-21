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«Ты кошка что ли?»: обочечник на BMW включил "учителя" и устроил ДТП

«Ты кошка что ли?»: обочечник на BMW включил "учителя" и устроил ДТП

Автор:
21 июня 2022 13:35
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   видео   конфликт на дороге   мелкое дтп   обочечник   учитель на дороге   
2185
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На Ядринском шоссе в Чебоксарах автор ролика повстречал водителя BMW, который хотел объехать пробку по обочине.

Источник:

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Метки: BMW   авто   видео   конфликт на дороге   мелкое дтп   обочечник   учитель на дороге   
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19  комментариев
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2k
Григорий Водениктов 3 часа назад
двойное попадание, обочечник и на бвм, полюбому на гейвечеринку к мужу ехал, на премию вручение золотого дилдака
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48
Аврашалом Маркович 5 минут назад
*Заднеприводный подставил попку", смотреть без регистрации и смс.
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
чмошник....
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2k
Dusser 52 минуты назад
У машины за 8 лет, 9 записей в ПТС. пробег скручен, побывала в Кемерово, Новосибирске, Киселевске, Томске, Москве, теперь еще и в Чувашии.
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10k
Олегbl4 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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49
Сигизмунд Лазаревич Час назад
бмв... это диагноз
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29k
Max Z Shtirlic Час назад
Поздравляю с покупкой. Прежде чем я смогу дать вам ключи, вы должны посмотреть наше обязательное обучающее видео.
Надпись на экране: Водить как мудак.
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1.9M
Иван Кемеров Час назад
В прошлое воскресенье понадобилось съездить в город. Вечером, около 18 часов. Оказалось - не самая лучшая затея. Пробка началась километрах в 5-6 от знака город. Я сразу занял левый ряд и тошнил чуть более 40 минут в нем. А правый ехал в два раза медленнее - т.к. запускал в свой ряд обочечников, которые бодро пылили и кидали гравием в терпил из правого ряда, которые бодро запускали эту шваль впереди себя.

А чё такого - они-ж обочечники, они право имеют.

Интересно, почему в нашей стране, в отличии от нормальных, за езду по обочине не лишают прав, хотя-бы на год. А за пропускание их в свой ряд, хотя-бы на 5-10 - ибо наличие добреньких порождает наличие гомосятины, едущей наперекор человеческому поведению.
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
Очередной пи...р обоченник, если заговорил этот мудак про 9 жизней, что не вышел и не объяснил... эти пи...ы только сидя в авто умеют тормозить и учить, а как их зажимаешь улепетывают...
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Бандит по жизни! Хамил, подрезал, учил жизни... но вот ДТП и смиренно встал и будет ждать ГИБДД, что бы получить справку и отправиться на ремонт.
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76
eutace Б.Касторский 2 часа назад
так БМВ виноват, какой ему ремонт? только если за свой счет
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