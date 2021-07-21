Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме

Позже водитель ВАЗа написал в местной группе: "Здравствуйте, я тот самый водитель автомобиля ВАЗ-2114. Когда порван трос сцепления движение на автомобиле можно продолжать переключаясь на 3000 оборотах. Но трогаться с места можно только на первой передаче при включении зажигания. Так как на данном автомобиле слабый аккумулятор и этот процесс мало контролируемый. Я принял решение двигаться по обочине на первой передаче с включенными аварийными сигналами. Kia какого я обогнал вначале пробки видели что таким образом я двигался от самого волжского прибоя. Уступая и пропуская идущие автомобили. Моей целью было доехать неспеша до ближайшего автосервиса. Здесь можно обсуждать сколько угодно действия обоичников, но не зная причины, истинные причины, по которым они это делают, это делать просто глупо."

2021-07-21T11:45:44+03:00