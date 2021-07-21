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Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме

Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 11:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   обочечник   разборки   
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Молодой парень на "четырнадцатой" хотел проехать по обочине и пошел выяснять отношения с группой крепких мужчин из УАЗа, которые перекрыли ему проезд.

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Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   обочечник   разборки   
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26  комментариев
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9k
Мафусаил 53 минуты назад
ТО что на его машине что-то сломалось вообще никого не волнует, закажи эвакуатор. Запомни - это ТВОИ проблемы, и почему вы, млять упорно хотите их решать за счёт других?
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1k
Василий 2 минуты назад
Очевидно же, что бицуха даже руки опустить не дает.
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13k
Паша Эмильевич 2 минуты назад
Хосподя.... Как смешны эти фантазии - Кошка рожает, Сцепление не работает, На поезд спешу, Жена рожает и т.п....
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1k
Vovan Petroff 3 минуты назад
На ютубах полно видео, как собираются группы по 4 - 5 машин и не пропускают обочечников. Потому, как обочечники это реальная причина пробок.
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11k
Енот Полиграфович 6 минут назад
Конечно...у цыган-дети маленькие есть хотят, быстрее домой титькой кормить, алкашня- трубы горят, у офисных трудяг- на свадьбу опаздывают и т.д. у каждого пи...ра свои причины и только тем кто движется по полосе никуда не надо, они просто собрались постоять в пробке!
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20k
Matrosskin 11 минут назад
Во первых, пусть не пздт про сцепление - видно же, что нормально машина шла и тормозила отнюдь не с включённой сцепой, а то ещё отхватит. Второе - даже если и сломалась - твои проблемы. Попроси вежливо, объясни - и эти же мужики прицепят к УАЗику и дотащат. К людям - людское отношение. К пдрам - ну понятно...
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2k
ProstoBoBka 16 минут назад
Пусть покажет чеки на покупку тросика и установку. У обоченников куча причин почему они торопятся, но как видят инспектора ДПС или камеру на обочину, сразу перестают торопиться и щемятся в ряд, а как их не пускаешь начинают еще и бычить...
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1k
Леонид 22 минуты назад
Я вот вчера видел бездомного, а ведь ему нужна квартира, и вот я думаю ограбить банк , а на суде также "Здесь можно обсуждать сколько угодно действия обоичников-грабителей, но не зная причины, истинные причины, по которым они это делают, это делать просто глупо."
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9k
Kostick Полчаса назад
дядьки добрые попались. а могли и отмудохать не по детски. да и ведро скинуть в кукурузу.
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13k
Совранский Полчаса назад
черт возьми, а видео (сторону конфликта не берем) неплохое )) парень с широкой спиной и МУЖИКИ рыболовы из багажника)))). Никакой драки - насыпали немного по-отечески))) И разошлись))
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6k
КОСТЯН Полчаса назад
Мало вломили козлу... Как уже ЗА*ЕБ-АЛИ эти сука самые умные!!! Ни капли уважения к другим участникам движения... Мне сука надо а на вас всех я срал...
СДОХНИТЕ ВСЕ ТВАРИ!!!!!!!!!!!!!!
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23k
Батончик с маком Полчаса назад
Петушок увидел полуголых мужиков и перевозбудился.
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4k
Иван Полчаса назад
Просто он забыл главное, так можно делать только на БМВ.
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9k
harlamov 39 минут назад
Да плевать что у него там порвалось или сломалось. Вышел бы как человек, сказал, так и так мужики. Дяди бы ему там же на месте сцепление поменяли. А он вышел быковать, дешевка малолетняя, и получил в ответ, то чего просил. Как ты к людям, так и они к тебе.
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4k
Stas 39 минут назад
У каждого обочечника ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ ОТМАЗА)) Каждый жулик всегда имеет запасную историю) Ну а с этим тросом - ну да, все пыль в морду, зато сам доволен...
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64k
Максим 41 минуту назад
НУ и трудно это было объяснить парням? Они бы тебя ещё и на буксир взяли.. А так .. больше похоже на отмазку.
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22k
Сибиряк 45 минут назад
Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в КостромеПосмотреть
Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
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2k
Дмитрий ! 46 минут назад
Даже если есть причина, общаться нужно по-человечески.
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2k
boom 50 минут назад
а чо, порванный тросик автоматом включает синдром широкой спины?
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5k
schmubu 50 минут назад
ну ,во 1-х, это 3,14здёжь, что он на первой передаче ехал.
а во 2-х, он походу не обратился к мужикам с просьбой типа "дайте проехать ,трос сцепления порван", а сразу вышел резкий такой пацанчик, и типа с арбузами в руках.
мужики гуманные попались, я считаю, мало он огрёб...
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1k
Денис 52 минуты назад
Срать на причину.
Запрещено и всё тут.
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