Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме

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Молодой парень на "четырнадцатой" хотел проехать по обочине и пошел выяснять отношения с группой крепких мужчин из УАЗа, которые перекрыли ему проезд.
Позже водитель ВАЗа написал в местной группе: "Здравствуйте, я тот самый водитель автомобиля ВАЗ-2114. Когда порван трос сцепления движение на автомобиле можно продолжать переключаясь на 3000 оборотах. Но трогаться с места можно только на первой передаче при включении зажигания. Так как на данном автомобиле слабый аккумулятор и этот процесс мало контролируемый. Я принял решение двигаться по обочине на первой передаче с включенными аварийными сигналами. Kia какого я обогнал вначале пробки видели что таким образом я двигался от самого волжского прибоя. Уступая и пропуская идущие автомобили. Моей целью было доехать неспеша до ближайшего автосервиса. Здесь можно обсуждать сколько угодно действия обоичников, но не зная причины, истинные причины, по которым они это делают, это делать просто глупо."
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СДОХНИТЕ ВСЕ ТВАРИ!!!!!!!!!!!!!!
а во 2-х, он походу не обратился к мужикам с просьбой типа "дайте проехать ,трос сцепления порван", а сразу вышел резкий такой пацанчик, и типа с арбузами в руках.
мужики гуманные попались, я считаю, мало он огрёб...
Запрещено и всё тут.