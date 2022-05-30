Дорожный конфликт с наглым и неуравновешенным водителем «Туарега» в Новосибирске

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Автор видео стал участником дорожного конфликта с водителем кроссовера Volkswagen Touareg. Автомобилисты не смогли определить приоритеты проезда на перекрёстке.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Судя по знакам, водитель Volkswagen пытался повернуть налево с правого ряда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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