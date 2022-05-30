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Дорожный конфликт с наглым и неуравновешенным водителем «Туарега» в Новосибирске

Дорожный конфликт с наглым и неуравновешенным водителем «Туарега» в Новосибирске

Автор:
30 мая 2022 13:54
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   конфликт на дороге   
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Автор видео стал участником дорожного конфликта с водителем кроссовера Volkswagen Touareg. Автомобилисты не смогли определить приоритеты проезда на перекрёстке.

Источник:

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Метки: Volkswagen   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   конфликт на дороге   
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12  комментариев
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2k
O.Bender1 Полчаса назад
Это западная сибирь, детка. Там 90% таких. Знаю, жил там 30 лет.
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39k
kalinser Минуту назад
Лишить прав и на учет в дурку!
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22k
Inter 6 минут назад
рег обосрался...поле 3 слова в их диалоге можно было выходить и бить ипло, или не выходить и не пустить в ряд
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10k
.Атеист. 7 минут назад
К еб"рю своему опаздывает петушок.. :))
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62k
КУЗНЕЦ 8 минут назад
Я бы пристрелил его..
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1k
an-bask 13 минут назад

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25k
Киры4 Полчаса назад
Нервы регу подлечить надо.
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