В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение

«Здравствуйте опубликуйте пожалуйста! Ищу свидетелей ДТП на Матросова 10.10.21 примерно около 18.30! Опишу вкратце, проезжая по кольцу Предмостной площади, по внешней полосе в сторону Матросова, на чёрном авто решил проехать с внутреннего на Коммунальный мост, честно я его не видела, но и ехала я по правилам ПДД! В общем этот недомужик решил со мной разобраться, от самого кольца по Матросова в сторону Свердловской, пытаясь скинуть с дороги, подрезал и резко тормозил, я остановилась, он подошёл и сказал что а....ела, не пропустила его и плюнул в меня! Я объехала его, продолжила движение, но он продолжил меня прижимать к обочине и подрезать, в итоге пытаясь скинуть меня с дороги подрезал снова и резко затормозил, и в этот раз у меня не получилось его объехать, в итоге въехала ему в задний бампер!!! По приезду ГИБДД, он стал таким лапочкой, прям сама невинность, говоря о том, что он остановился что бы со мной поговорить и выяснить почему я его не пропустила на кольце!!! ДТП оформили, будет комиссия!»