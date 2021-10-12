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В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение

В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 13:14
Сообщество : Аварии
Метки: Porsche   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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На перекрестке с круговым движением водитель черного «Кайенна» очень обиделся на автомобилистку за рулем малолитражки «Тойота», которая не позволила ему съехать с внутреннего ряда. Он догнал обидчицу и спровоцировал небольшое ДТП.

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Метки: Porsche   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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20  комментариев
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13k
Объект реальности 2 часа назад
Видео есть сейчас гайцы его в работу запустят если конечно не продадуться.
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941
Максим 3 минуты назад
У нервных истеричек нужно отбирать права и/или отправлять на принудительное лечение к психотерапевту. это я про поршевода.
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139
Максим Максимов 21 минуту назад
так у кайенщика и буквосочетание в гос.номере соответствующее М###УдаК
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2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Права к каену в подарок шли. Стопудов.
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301
Сигизмунд Лазаревич 37 минут назад
да цена этому порше ~300 тысяч рублей. Вот голодранец из него и самоутверждается.
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301
Сигизмунд Лазаревич Максим Полчаса назад
ну если только с полным баком и на новой б/у резине ))
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45
Alexander 42 минуты назад
Мда, сто пудов каену лет 15,на приборке гирлянда, купил он его в кредит за 500 тысяч) редиска
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10k
Мафусаил Час назад
Ппц на немце позорник)))
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14k
Михаил Гривин Час назад
На кольце надо было петушару бортануть, там он 100% виновником был бы без всяких видео.
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Ведро 2004 года, в 6 руках: теперь понятно что только и остаётся самоутверждаться за счёт заведомо безобидного и слабого человека...
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14k
Габит Калыков 2 часа назад
Вроде там свидетели на месте были, машина впереди остановилась
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695
Darki 2 часа назад
Дак этого чувака все знают,это петушара гнутый,у него ещё таких же братьев как он сам половина на дорогах.
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263
dimly 2 часа назад
Да мож еще и поженятся..детей нарожают)
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4k
Максим 2 часа назад
Столько убитых кайенов по цене поддержанных жигулей дарит своим хозяевам ощущения величия. Смешные ребята.
Но а то что хамил и угрожал женщине, это лишь показатель его самого. Мы же всегда ищем для общения себеподобных.
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