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Терпеливый белорусский таксист и хамоватая пассажирка

Терпеливый белорусский таксист и хамоватая пассажирка

Автор:
02 июня 2022 12:30
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   вези меня мразь   видео   пассажирка   пассажирка такси   такси   таксист   
915
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Пассажирка наехала на таксиста и устроила ему лекцию о престижности его работы. Терпению и выдержке водителя остаётся только позавидовать!

Источник:

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Метки: авто   вези меня мразь   видео   пассажирка   пассажирка такси   такси   таксист   
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13  комментариев
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
Некоторые думают, что садясь в такси, они становятся хозяевами транспортного средства и даже самого водителя. Странные люди.
Часто езжу на такси, в основном всё нормально. Правда иногда и водители бывают неадекватными. Например, один чудак рассказывал о сложности его работы, сравнивая себя с врачом (я в ах-е). А когда ответил на вопрос чем занимаюсь я, многозначительно хмыкнул и сказал, что юрист вообще не профессия. Он бы и сам мог. Все законы в сети.
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357
Царь 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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9k
*Сергей* Полчаса назад
Таких неадекватных на карандаш надо брать...
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13k
Artem Полчаса назад
Ссылка coub.com
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22k
Inter Полчаса назад
все профессии нужны,все профессии важны.
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313
Куруш 44 минуты назад
Видимо не очень хорошо работает система оценок пассажиров. Пару таких выходок и в бан навечно у всех агрегаторов.
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29k
Slonyash 49 минут назад
Недохтраханная!
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5k
Станислав Час назад
Таким таксистам надо рекламировать антидепрессанты и успокоительные, включая в рекламу выдержки из таких записей ))
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12k
Konstantin Час назад
Ахахах... Как хочется видимо почувствовать себя хоть где-то хозяйкой жизни. Дура сама не понимает на сколько это нелепо
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77
eutace 2 часа назад
да что он терпеливый?? он просто знал что на камеру снимает. Без видеосъёмки он бы повел себя по-другому, мягко сказать
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31k
ACU900 2 часа назад
А сама то она кем работает? Ну конечно она права,быть проституткой престижнее чем таксистом, они намного больше таксистов зарабатывают

Ссылка youtu.be
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