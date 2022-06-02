Терпеливый белорусский таксист и хамоватая пассажирка

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Пассажирка наехала на таксиста и устроила ему лекцию о престижности его работы. Терпению и выдержке водителя остаётся только позавидовать!
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Часто езжу на такси, в основном всё нормально. Правда иногда и водители бывают неадекватными. Например, один чудак рассказывал о сложности его работы, сравнивая себя с врачом (я в ах-е). А когда ответил на вопрос чем занимаюсь я, многозначительно хмыкнул и сказал, что юрист вообще не профессия. Он бы и сам мог. Все законы в сети.