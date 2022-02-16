FISHKINET
Сообщество Аварии 5322 поста • 492 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Пассажирка такси и её маленькая внучка погибли в ДТП в Гродненской области

Авария дня. Пассажирка такси и её маленькая внучка погибли в ДТП в Гродненской области (4 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2022 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   такси   
1163
4
2
В Щучинском районе автомобиль такси под управлением 23-летнего мужчины при повороте налево он не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen. В результате столкновения, автомобиль такси оказался в кювете.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   такси   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Сергей 3 часа назад
Если бы чел на бусе не испугался, трагедия не произошла бы. Реально, счётчик успевал. Но мог и подождать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 12 минут назад
Ну что проскочил дебилойд?
Угробил пассажиров!!!!
пропусти ты машину - дальше трасса чистая..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
465
Шурман Полчаса назад
У меня так братик жены пострадал , ехал на работу на такси и этот мудозвон просто вошел в отбойник , пацана в больницу отвезли , перелом ключицы и операция . Яндекс такси выплатил компенсацию примерно 120 штук .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Павел Плеханов 49 минут назад
Безусловно, таксист му... человек недалёкого ума.
Но хочется вставить пару слов про автобус. (Я вижу, что эту позицию активно минусят, но, тем не менее).
Сколько уже говорили: "Не крути рулём, тормози в своей полосе". Так вот в данной ситуации удар произошёл полностью в соседней полосе по отношению к той, в которой двигался автобус.
Вот момень удара, такси уже полностью проехало полосу автобуса... И еслиб тот не крутил рулём, то, если бы даже не удалось избежать ДТП, то трагедии бы не было и люди были бы живы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
tamin 56 минут назад
Пока за таксистами не будет следить государство и очень жестко, такое будет продолжаться. Сейчас в таксистов идет один сброд. А таксист должен быть профи. Ты ему свою жизнь доверяешь и жизнь близких. Честно говоря, я бы сейчас всех таксистов выгнал бы и через процедуру тестирвоания и.т.д.. Но владельцем таксопарков пох. Их интересует выгода. Задолбало.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
817
svarog19692007 3 часа назад
23....? И он в такси ? Идиоты те , кто таких сопляков в такси допускает , без опыта и стажа .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Авария дня. Два пассажира такси погибли в Подмосковье Авария дня. Два пассажира такси погибли в Подмосковье Авария дня. Таксист убился сам и прихватил с собой двух молодых девушек Авария дня. Таксист убился сам и прихватил с собой двух молодых девушек Авария дня. Смертельная попытка перейти дорогу на красный свет в Нижнем Тагиле Авария дня. Смертельная попытка перейти дорогу на красный свет в Нижнем Тагиле Авария дня. Двое молодых людей погибли на трассе в Удмуртии Авария дня. Двое молодых людей погибли на трассе в Удмуртии Авария дня. В Татарстане «Солярис» разорвало на части после столкновения с бензовозом Авария дня. В Татарстане «Солярис» разорвало на части после столкновения с бензовозом
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

331453



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и&nbsp;Британии вызвало шок на&nbsp;Западе
1
183
Троллинг 80-го уровня: фото министров обороны России и Британии вызвало шок...
Двойного угара пост о близнецах
1
41
Двойного угара пост о близнецах
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 11 февраля
0
5
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 11 февраля
Вертолёт
0
6
Вертолёт
Камилла Валиева: лучшие результаты, несмотря на все превратности судьбы (8 фото + 3 видео)
Камилла Валиева: лучшие результаты, несмотря на все превратности судьбы (8 фото + 3 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красивое сердце
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#люди#Ynews#автомобили#истории#история#кот
#Юмор#ватермарк#Россия#интересное#в мире#кино#забавно#СССР#Украина#комментарии
#прикол#факты#картинки#дтп#аварии#авто аварии#Приколы#автомир#Разное#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться