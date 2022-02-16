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В Щучинском районе автомобиль такси под управлением 23-летнего мужчины при повороте налево он не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen. В результате столкновения, автомобиль такси оказался в кювете.
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7-летняя девочка и ее 48-летняя бабушка — скончались в больнице, водитель такси находится в реанимации. Водителю микроавтобуса госпитализация не понадобилась.
В отношении таксиста возбуждено уголовное дело.
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Угробил пассажиров!!!!
пропусти ты машину - дальше трасса чистая..
Но хочется вставить пару слов про автобус. (Я вижу, что эту позицию активно минусят, но, тем не менее).
Сколько уже говорили: "Не крути рулём, тормози в своей полосе". Так вот в данной ситуации удар произошёл полностью в соседней полосе по отношению к той, в которой двигался автобус.
Вот момень удара, такси уже полностью проехало полосу автобуса... И еслиб тот не крутил рулём, то, если бы даже не удалось избежать ДТП, то трагедии бы не было и люди были бы живы.