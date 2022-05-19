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Красиво занырнули: в Подмосковье молодёжь на «четырнадцатой» улетела в кювет

Красиво занырнули: в Подмосковье молодёжь на «четырнадцатой» улетела в кювет

Автор:
19 мая 2022 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   кювет   
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На загородном шоссе в Дмитровском районе девушка за рулём тонированной «четырнадцатой» не справилась с управлением при обгоне и очутилась в кювете. Вместе с ней ехали два молодых человека, никто серьёзно не пострадал.

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   кювет   
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4  комментария
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
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7k
Б.Касторский Полчаса назад
В целом не осуждаю! Красивый полёт. Никто не пострадал (из посторонних). Машину не восстановят, значит какое-то время дорога станет безопасней.
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5k
Алексей Час назад
Цапанула левую обочину.
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1k
Трям Час назад
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