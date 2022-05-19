Красиво занырнули: в Подмосковье молодёжь на «четырнадцатой» улетела в кювет

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На загородном шоссе в Дмитровском районе девушка за рулём тонированной «четырнадцатой» не справилась с управлением при обгоне и очутилась в кювете. Вместе с ней ехали два молодых человека, никто серьёзно не пострадал.
"Дорога из Орево в сторону Татищево, девушка не справилась с управлением превысив скоростной режим. Хоть и все трое были не пристегнуты, никто не пострадал."
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем кювет
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