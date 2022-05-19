Красиво занырнули: в Подмосковье молодёжь на «четырнадцатой» улетела в кювет

На загородном шоссе в Дмитровском районе девушка за рулём тонированной «четырнадцатой» не справилась с управлением при обгоне и очутилась в кювете. Вместе с ней ехали два молодых человека, никто серьёзно не пострадал.

0 "Дорога из Орево в сторону Татищево, девушка не справилась с управлением превысив скоростной режим. Хоть и все трое были не пристегнуты, никто не пострадал."