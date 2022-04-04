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Эффектно завершила аренду: в Москве пьяная женщина на каршеринге заехала в подземный пешеходный переход

Эффектно завершила аренду: в Москве пьяная женщина на каршеринге заехала в подземный пешеходный переход (10 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 13:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   каршеринг   пьяный за рулем   
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Женщина за рулем каршерингового кроссовера Hyundai, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заехала в подземный переход и врезалась в стену. Выяснилось, что перед этим она устроила ещё одно ДТП и скрылась.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   каршеринг   пьяный за рулем   
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12  комментариев
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19k
Очевидное-Невероятное Час назад
Пьяный за рулем должен приравниваться террористу, без права смягчения приговора.
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2k
Koschej 22 минуты назад
Походу кому-то долго не будет хватать на на винишко. Каршеринговая компания ее до труселей разденет.
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683
Глеб 24 минуты назад
ЛИШИТЬ ПОТАСКУХУ ВСЕГО, ЧЕГО ТОЛЬКО МОЖНО ЛИШИТЬ. ПРАВ, ПО ЖИЗНЕНО, ДЕНЕГ., ПУСКАЙ МРАЗЬ ЗАПЛАТИТ ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА ЗА ВСЕ. ЗА РЕМОНТ МЕРСЕДЕСА, ПОЛНОСТЬЮ ЗА РЕМОНТ КАРШЕРИНГА. И ЗА ПОВРЕЖДЕННУЮ ОБЛИЦОВКУ ПЕРЕХОДА. ОТПРАВИТЬ ЭТО ВИДИО РАБОТОДАТЕЛЮ, ЧТОБЫ ВИДЕЛ КАКАЯ ДУРА У НЕГО РАБОТАЕТ. ПУСКАЙ ЕЕ УВОЛИТ ПО СТАТЬЕ, ЧТОБЫ ДО КОНЦА ЖИЗНИ ДВОРНИКОМ РАБОТАЛА. Ч то самое хорошее вор всем этом что в этот момент ни кого не было в переходе, в ином случаи там бы и остался.
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47
bonli Полчаса назад
крыса е.баная! закрыть на хер лет на 10
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70
OS2712 39 минут назад
А почему не был поставлен блок при входе в переход, эти же блоки по всей Москве уже лет 5 как поставили после одного подобного инцидента?
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3k
Сергей 40 минут назад
Лыбится еще дура! Ща ей каршеринг так зарядет, что она о..еет!
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38k
kalinser 40 минут назад
Жизнь удалась!
Уж теперь будет,чем заняться!
По судам ходить... да с денюшками расставаться.

Кстати! А подушки в этом авто разве не ставят?
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3k
Sergius SPb 45 минут назад
И 5-ка на зону. Чтобы улыбочка сползла. Но ведь этого не будет?
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27k
Vazari 53 минуты назад
Вот же ублюдина. Это ж скольких она убить могла, произойди подобное чуть позже. Еще и лыбится мразота.
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8k
Игорь 57 минут назад
странно - на видео видно как дамочка эвакуируется. Другая алкашка потом пришла отдохнуть?
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18k
DeniZZka 57 минут назад
Пассажир хлеборезкой об торпеду приложился знатно. Пристёгиваться надо!
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6k
SuperTroll Час назад
Я думаю дамочка прилипла знатно. Лишение прав, штраф за пьяную езду, и конечно же за восстановление каршеринга зарядят такие деньги, что она квартиру продаст
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