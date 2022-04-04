Эффектно завершила аренду: в Москве пьяная женщина на каршеринге заехала в подземный пешеходный переход

1123
10
1
Женщина за рулем каршерингового кроссовера Hyundai, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заехала в подземный переход и врезалась в стену. Выяснилось, что перед этим она устроила ещё одно ДТП и скрылась.
Около половины шестого утра женщина на каршеринге при перестроении задела Mercedes и скрылась с места ДТП. Далеко уехать нарушительнице не удалось, в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе она заехала в подземный переход.
Источник:
Когда сотрудники ДПС оформляли ДТП с автомобилем Mercedes, к ним подошёл мужчина и сообщил, что неподалеку в подземном переходе находится разбитый автомобиль.
Прибыв к подземному пешеходному переходу, сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне каршерингового автомобиля спящую женщину.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Дамочка на каршеринге устроила ДТП и очень расстроилась
- Авария дня. Пьяный лихач с двумя детьми в салоне устроил ДТП в Чувашии
- Поездка завершена! В Сочи девушка на арендованном авто улетела с обрыва
- Авария дня. ДТП с каршерингом в Санкт-Петербурге
- В Екатеринбурге мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста
20
Понравилось20
Новости партнёров
Уж теперь будет,чем заняться!
По судам ходить... да с денюшками расставаться.
Кстати! А подушки в этом авто разве не ставят?