Боевая «Шоха» с женщиной за рулем не вписалась в поворот

В Евпатории женщина за рулем «Жигулей» переусердствовала в повороте и вылетела на встречную полосу, где зацепила Mercedes и врезалась боком в бордюр.
За рулем "Мерседеса" также находилась женщина
Наталия Абдураимова пишет: "Там неадекватная за рулём. Видать со вчерашнего. Опухшая."
Видео с камеры видеонаблюдения
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Метки: аварии авто авто аварии ваз видео дтп женщина за рулем
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