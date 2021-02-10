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Боевая «Шоха» с женщиной за рулем не вписалась в поворот

Боевая «Шоха» с женщиной за рулем не вписалась в поворот (3 фото + 2 видео)

Автор:
10 февраля 2021 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   женщина за рулем   
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В Евпатории женщина за рулем «Жигулей» переусердствовала в повороте и вылетела на встречную полосу, где зацепила Mercedes и врезалась боком в бордюр.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   женщина за рулем   
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9  комментариев
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1k
Chocolate Jesus 2 часа назад
Когда сын-подросток заварил задний дифф у мамкиной машины )))
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203
andrey 47 минут назад
Хера себе как шоха могет !)))
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3k
Виталий Лынов 50 минут назад
Лучше бы эту дуру сфоткали
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5k
sergonly 55 минут назад
Где простите ?
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35k
dima423 2 часа назад
ну это она еще легко отделалась)) повезло...
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
В Евпатории уже весна...
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1k
Яков 2 часа назад
Мерс зацепила, а так ничего, эффектно исполнила.
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13k
Сергей 2 часа назад
Решила показательно уйти в точку за поворотом... но что-то пошло не так.
Похоже топнула тапку так, что, открывшуюся, вторую камеру заклинило.
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22k
Vazari 2 часа назад
Можно сказать-очень легко отделалась.
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