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Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре

Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 марта 2022 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: Audi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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Во Всеволожском районе Ленобласти женщина за рулем кроссовера Audi Q5 резко нажала на газ и вылетела на тротуар, где в этот момент стояли дети.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Audi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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6  комментариев
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5k
VL 2 часа назад
Эта ТП либо на каблуках за руль впёрлась, либо по телефону пистела. Почему если курица за рулём, то обязательно пистит по телефону???
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2k
Ал 53 минуты назад
После прослушивание саундтрека я много нового о жизни узнал.
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4k
CCR 53 минуты назад
Быдломузыка у рега нагнетает обстановку.
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12k
Eltiftel Час назад
вот что бывает, когда количество педалей совпадает с количеством ног
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Олег

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