Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре

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Во Всеволожском районе Ленобласти женщина за рулем кроссовера Audi Q5 резко нажала на газ и вылетела на тротуар, где в этот момент стояли дети.
Травмы получили двое мальчиков - 7 и 9 лет. Младший попал больницу в состоянии средней степени тяжести.
Присутствует ненормативная лексика!
За рулем находилась женщина, выходить из машины она не стала. Скорую вызвали прохожие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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