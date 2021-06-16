261
5
1
На Сысольском шоссе в Сывтывкаре 42-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2110 совершала поворот налево и столкнулась с Mercedes, под управлением 31-летнего мужчины. Травмы получили три человека.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В результате столкновения серьезные травмы получили водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа. Также 32-летняя пассажирка Mercedes получила ушибы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Во Владимире произошло ДТП с участием скорой помощи
- Авария дня. ДТП в Твери с участием подростка на ВАЗе
- Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области
- Боевая «Шоха» с женщиной за рулем не вписалась в поворот
- Авария дня. Автомобиль такси после ДТП влетел в остановку
10
Понравилось10
Новости партнёров