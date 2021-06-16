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Авария дня. Автомобилистка устроила серьезное ДТП в Коми

Авария дня. Автомобилистка устроила серьезное ДТП в Коми (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   женщина за рулем   
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На Сысольском шоссе в Сывтывкаре 42-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2110 совершала поворот налево и столкнулась с Mercedes, под управлением 31-летнего мужчины. Травмы получили три человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   женщина за рулем   
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5  комментариев
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6k
кот базилий 2 часа назад
Хамство и тупость за рулем и спешка еще....на кладбище пораньше.
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17k
Robin Hood 43 минуты назад
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15k
KOSTELLO Час назад
ФЕЕРИЧЕСКИ ТУПАЯ П.И.З.Д.А
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Дело было не в езде - руль доверили п.и.з.де...
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6k
кот базилий 2 часа назад
Какие то глупые маневры, обошла фуру справа, чтоб повернуть налево.Идиотка без мозга.
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Johnny

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