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В селе Починки 36-летний водитель ВАЗ-2115 повернул налево, не пропустив встречный автомобиль Datsun. Пассажир отечественной легковушки погиб.
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33-летний пассажир ВАЗа погиб на месте. Водителя «пятнашки» доставили в больницу. О состоянии водителя Datsun не сообщается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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