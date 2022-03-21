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Авария дня. В Нижегородской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП

Авария дня. В Нижегородской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В селе Починки 36-летний водитель ВАЗ-2115 повернул налево, не пропустив встречный автомобиль Datsun. Пассажир отечественной легковушки погиб.
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Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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1  комментарий
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Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Воздушный фильтр на движок поставил новый и такая куйня.
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Олег

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