Оба без прав и номеров: в Бурятии столкнулись два мотоцикла «ИЖ»

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Два мотоциклиста устроили нелепое ДТП на пустой дороге в Бурятии. В столкновении приняли участие 27-летний парень на ИЖ «Планета 5» и 34-летний водитель ИЖ «Юпитер 5».
- Оба водителя прав управления мототранспортом не имеют. С места аварии скрылись, однако позже были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Кроме того, все участники ДТП были без мотошлемов, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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Есть еще дедуктические измышления, коллега? ))
Итак, почему прав я, а не Вы.
Из текста следует, что оба мотоциклиста были без водительского удостоверения. Так? Так.
Рассмотрим два варианта развития событий:
1. Оба или один из них владеют транспортным средством и сели без прав. Тут 12.7 ч. 1 КоАП - вождение без прав, наказание 5-15к. - Вина установлена? Да.
2. Транспортные средства или средство передал хозяин лицу без водительского удостоверения. Эта тоже самое, но часть три. Там штраф 30к. Вина есть? Опять да!
Вот и получается, что у меня дедукция работает))) И необходимости устанавливать факт владения транспортным средством для моего утверждения выше нет.
Итак, "коллега", что же с Вашими "дедуктивными измышлениями"?)
Во-вторых Вы не рассматриваете вариант угона, а следственно владе(лец, льцы) не могут быть виноваты.
Так что даже, если одно из двух транспортных средств не в угоне, я не ошибся.
Вы как-то сильно копаетесь.