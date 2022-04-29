Оба без прав и номеров: в Бурятии столкнулись два мотоцикла «ИЖ»

- Оба водителя прав управления мототранспортом не имеют. С места аварии скрылись, однако позже были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Кроме того, все участники ДТП были без мотошлемов, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

2022-04-29T12:48:47+03:00