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Оба без прав и номеров: в Бурятии столкнулись два мотоцикла «ИЖ»

Оба без прав и номеров: в Бурятии столкнулись два мотоцикла «ИЖ»

Автор:
29 апреля 2022 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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Два мотоциклиста устроили нелепое ДТП на пустой дороге в Бурятии. В столкновении приняли участие 27-летний парень на ИЖ «Планета 5» и 34-летний водитель ИЖ «Юпитер 5».

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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16  комментариев
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11k
Kostick 47 минут назад
"Бурятии столкнулись два мотоцикла «ИЖ»" - из трёх сохранившихся на ходу, причем по всей рф?)
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32k
Korolev Минуту назад
Биба и Боба...
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34k
Mamin Sibiriak 2 минуты назад
Воткнуться друг в друга практически в чистом поле - это талант.
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10k
кот базилий 12 минут назад
Мне понравилось - хрясь, тресь, жалко бошки не разбили.
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1k
Sergius SPb 13 минут назад
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119
Konstantin Lebedev 17 минут назад
А если бы с колясками были? А в колясках баб своих везли? Это ж страшное дело! Ужас!
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1k
Алексей Полчаса назад
я уверен что и пьяные все были...
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1k
Трям 40 минут назад
В этом ДТП стопудово виноват мотоциклист!
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4k
Макс73 Час назад
Вечное противостояние одно и двух цилиндровых
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45
хитрый особист Макс73 40 минут назад
Юпак - отстой!"Планета" рулит!!!
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Олег

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