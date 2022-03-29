Коварная велодорожка и невнимательный пассажир автомобиля

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В Воронеже велосипедист влетел в открытую дверь автомобиля. К проектировщикам подобных велодорожек есть некоторые вопросы...
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АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист аварии авто авто аварии велодорожка видео дтп
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