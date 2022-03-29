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Коварная велодорожка и невнимательный пассажир автомобиля

Коварная велодорожка и невнимательный пассажир автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 13:51
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   велодорожка   видео   дтп   
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В Воронеже велосипедист влетел в открытую дверь автомобиля. К проектировщикам подобных велодорожек есть некоторые вопросы...

Источник:

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   велодорожка   видео   дтп   
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7  комментариев
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Alexey Ivnatiev Час назад
Воронеж ?
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Serg2001 Час назад
Можно звездочку на фюзеляж малевать...
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au3 Час назад
Ну вот, даже белый человек может быть охотником .
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44k
dima423 2 часа назад
вот я тоже думаю, кто сказал что это велодорожка?
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14k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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