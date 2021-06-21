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В Екатеринбурге мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста

В Екатеринбурге мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   пьяный за рулем   
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28-летний водитель каршерингового Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора и сбил пересекающего дорогу велосипедиста. Виновник скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   пьяный за рулем   
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13  комментариев
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1k
The Dude 4 часа назад
Встретились два одарённых с особым путём умственного развития
Оба выпилились с проезжей части. И надолго.
Это несомненно хорошо
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DarkOmen 2 часа назад
Меня в данном случае удивила реакция проходящих людей! Никто, кроме девочки на самокате, не подошёл! Когда люди успели стать такими пофигистами? Я не имею ввиду кидаться оказывать какую мед помощь на месте, а хотя бы поинтересоваться состоянием, помочь вызвать скорую, оставить свой номер телефона и т.д.
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Евгений Кондратьев 3 часа назад
Ипать, блокбастер! Жду продолжения!
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Денис Колосов 4 часа назад
ну у велосепедиста не было приоритета движения по зебре-) Спешись он, другое дело.. а так, он такое же ТС как и авто
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Johnny

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