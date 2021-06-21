В Екатеринбурге мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста

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28-летний водитель каршерингового Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора и сбил пересекающего дорогу велосипедиста. Виновник скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали.
В крови у задержанного нашли алкоголь. Мужчина заявил, что был в шоке после аварии и пошел выпивать.
Велосипедист в результате попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
Авторский пост
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Оба выпилились с проезжей части. И надолго.
Это несомненно хорошо
Просто тема с велосипедистами больная) я их боюсь) Одного уже сбил (к счастью обошлось без серьезных травм), когда тот с обочины на проезжую часть выехал и мы пересеклись с ним.. боюсь мимо них проезжать..
А где обочины есть, велосипедисты вообще доброе дело делают, блокируют обочечников)