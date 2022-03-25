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Авария дня. В Белгородской области водитель спровоцировал лобовое столкновение

Авария дня. В Белгородской области водитель спровоцировал лобовое столкновение (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: Skoda   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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В Дубовом 69-летний водитель «Шкоды Кодиак» умышленно вытолкнул «Рено Логан» на встречную полосу, где тот столкнулся с «Маздой».
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Источник:

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Метки: Skoda   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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4  комментария
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14k
Габит Калыков Час назад
Надеюсь, номер запомнили?
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26k
koleos72 Полчаса назад
Покушение на убийство!
"покушение на жизнь человека по ст. 105 УК РФ дают по ч. 1 до 11 лет 3 месяцев, а по ч. 2 до 15 лет тюрьмы."
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10k
кот базилий Час назад
Сажать надо козла
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40k
Франц Лефорт 2 часа назад
Пля, как он до таких лет дожил, учитель куев?
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Олег

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