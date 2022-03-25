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В Дубовом 69-летний водитель «Шкоды Кодиак» умышленно вытолкнул «Рено Логан» на встречную полосу, где тот столкнулся с «Маздой».
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Источник:
АНТИФИШКИ
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