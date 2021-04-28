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В Логойском районе 50-летний водитель за рулем Ford Fusion на трассе у деревни Юрковичи сбил велосипедистку. Женщина двигалась на велосипеде по проезжей части.
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Водитель сообщил, что был ослеплен светом фар встречного автомобиля.
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И ещё менты затаскают.
Козе на лисапеде - премию Дарвина конечно...
Он не виноват, но теперь проблем огребет по полной программе
Не знаю как в рб, но у нас есть п 24.2, в котором "допускается движение по правому краю проезжей части".
А не посередине