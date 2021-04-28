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Авария дня. Смертельный наезд на велосипедистку в Беларуси

Авария дня. Смертельный наезд на велосипедистку в Беларуси (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Логойском районе 50-летний водитель за рулем Ford Fusion на трассе у деревни Юрковичи сбил велосипедистку. Женщина двигалась на велосипеде по проезжей части.
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Метки: Велосипедист   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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24  комментария
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8k
Фантом 3 часа назад
У велосипедистки нет ни габаритных огней, ни катафотов. Блин... еще и посередине дороги шпарит. ну как так?
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256
игорь 4 минуты назад
тут жалко только водителя машины, ну как так можно ехать на велосипеде в темное время без габаритов и еще по среди полосы, ну это не ДТП, это самоубийство велосипедистки.
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13k
Сергей 21 минуту назад
Умерла от уверенность, что ей все должны.
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1k
Feathery 22 минуты назад
Как она до 32 то дотянула?...
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2k
ImNIK 24 минуты назад
Это какое то самоубийство. Все детство проездил на велосипеде. Всегда только по обочине или у края дороги. Мне отец всегда говорил, что пешеходов и велосипедистов ночью из авто ни фига не видно. Пока не начал водить не верил, а потом реально - на велике едешь и кажется все видно идеально. В авто ни фига ни кого не видно.
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69
Алексей Ш 44 минуты назад
Что она делала в середине [мат] полосы ???
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5k
z0_0b 52 минуты назад
Водитель не виноват, уж точно..
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351
vasilykopkov 53 минуты назад
Бедный мужик, какой стресс для него.
И ещё менты затаскают.

Козе на лисапеде - премию Дарвина конечно...
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1k
Александр Час назад
Посередь проезжей полосы! Ночью! На велике! Надеюсь, водителя оправдают!!!
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2k
Frank Borman Час назад
Беларусиянка ехала без света, без катафотов, посередине полосы. Сама виновата.
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12k
alexis Час назад
А раньше надо было идти и ехать на велосипеде на встречу движения.
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10k
Олегbl4 alexis Час назад
Раньше, это когда?
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2k
Константин alexis 56 секунд назад
нет. Это пешком надо идти навстречу, ехать по направлению.
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
Жалко мужика.
Он не виноват, но теперь проблем огребет по полной программе
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36k
dima423 2 часа назад
самоубийца... не могла убраться тихо в ванной перерезав вены...
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1k
boom 2 часа назад
Там 2 велосипедиста, как я понял? Решили потрепаться, видимо.
Не знаю как в рб, но у нас есть п 24.2, в котором "допускается движение по правому краю проезжей части".
А не посередине
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5k
workmen77 3 часа назад
Сколько нужно иметь извилин в мозгу, чтобы ночью, по трассе без освещения ехать на велосипеде по дороге с интенсивным движением?
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22k
MrGod workmen77 38 минут назад
Ни одной!
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204
Сергей Кузьмин workmen77 Полчаса назад
Такие люди думают спинным мозгом
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