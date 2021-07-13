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Обошлось ушибами: мальчик на велосипеде попал под машину

Обошлось ушибами: мальчик на велосипеде попал под машину (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   сбили ребенка   
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В Ижевске во дворе дома по улице Ворошилова 29-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 4-летнего мальчика, который выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   сбили ребенка   
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5  комментариев
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194
Nevad Black Час назад
да как может 4-х летний ребенок один кататься на велосипеде по дороге??? да у меня бы инфаркт миокарда случился бы
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28k
Кот Баюн 2 секунды назад
Как отец 2х летнего сына, я откровенно не понимаю родителей этих детей где они? Почему не следят за ребенком? Чем они думают отпуская на велосипеде по дороге??? Я за своим по пятам бегаю, головой во все стороны верчу вдруг машина поедет, за руки отвожу от опасных участков, а тут малой сам себе на уме, носится.
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Я так понимаю, второй подбежала бабушка?
Уже в который раз такие старые дуры детей смертельной опасности подвергают.
Месяц назал, я чуть такого не сбил.
Просто копчиком почуствовал и тормоз в пол, а он как ехал, так счастливый дальше полетел, а за ним вот такая же овца не успевала сзади
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37k
dima423 Полчаса назад
повезло-повезло)
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