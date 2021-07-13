Обошлось ушибами: мальчик на велосипеде попал под машину

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В Ижевске во дворе дома по улице Ворошилова 29-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 4-летнего мальчика, который выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля.
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Уже в который раз такие старые дуры детей смертельной опасности подвергают.
Месяц назал, я чуть такого не сбил.
Просто копчиком почуствовал и тормоз в пол, а он как ехал, так счастливый дальше полетел, а за ним вот такая же овца не успевала сзади