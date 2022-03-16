Безумные вещи, с которыми приходится сталкиваться автомеханикам

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Весёлые будни сотрудников автосервиса. С чем им только не приходится иметь дело!
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3. "Позвонил клиент и пожаловался, что мы установили в его KIA не тот мотор, потому что на масляном фильтре написано Hyundai. Фильтр вот такой"
5. "Количество крепежных деталей, которые необходимо снять, чтобы заменить масло на Nissan Sentra 2021 года выпуска"
6. "Новый автомобиль. Вчера сняли с грузовика, вчера продали, продавец отправился на заправку"
9. "Клиент заявляет, что у автомобиля проблемы с запуском, и при попытке запуска слышен ненормальный шум"
10. "Клиент приехал на техосмотр с заблокированным номерным знаком и самой темной тонировкой, которую я когда-либо видел на окнах и лобовом стекле"
11. "Клиент перелил масло на 15 кварт. Ford f350 5,0 л занимает 7,75 кварты, а я слил 23. Масло было так сильно перелито, что капало из выхлопной трубы"
12. "«Эй, чувак, у тебя есть дополнительная сливная пробка?» «Нет, но у меня есть свеча зажигания…» По загадочным причинам нам пришлось отказаться от обслуживания этого автомобиля"
14. "28 зажимов и 2 винта для замены масла на Nissan Sentra 2021 года. Да пошел ты, Ниссан"
19. "Клиент пришел с просьбой убрать этот значок. Заклёпки увидели уже позже, когда начали снимать. Кто придумал такой крепёж?"
20. "«Новый» карданный вал, которого мы ждали почти месяц, наконец-то появился, и мой менеджер в бешенстве"
21. "Приятель вчера спросил меня, могу ли я помочь ему заменить масляный фильтр, потому что он застрял, и никто не может его снять. Оказывается, он застрял там ещё в 1999 году"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Вот это ДА Юмор автомеханики автомобильное будни в автосервисе и такое бывает страшилки автосервис
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