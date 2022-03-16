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Безумные вещи, с которыми приходится сталкиваться автомеханикам

Безумные вещи, с которыми приходится сталкиваться автомеханикам (24 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Вот это ДА   Юмор   автомеханики   автомобильное   будни   в автосервисе   и такое бывает   страшилки автосервис   
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Весёлые будни сотрудников автосервиса. С чем им только не приходится иметь дело!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   Юмор   автомеханики   автомобильное   будни   в автосервисе   и такое бывает   страшилки автосервис   
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