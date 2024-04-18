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27 случаев, когда автомеханики теряли дар речи

27 случаев, когда автомеханики теряли дар речи

Автор:
18 апреля 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   автомастер   автомастерская   автомеханик   автомеханики   автомобильное   и такое бывает   ну и ну   фейлы   
2254
28

Сабреддит Justrolledintotheshop — это место, где автомеханики показывают, с какой дичью им приходится сталкиваться на работе. Здесь и серьёзные, и курьёзные случаи, всего понемногу.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   автомастер   автомастерская   автомеханик   автомеханики   автомобильное   и такое бывает   ну и ну   фейлы   
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5  комментариев
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Boka 53 минуты назад
"Чтобы снять шину с диска, пришлось срезать боковину и разбить лёд кувалдой" Зачем? Нельзя было дождаться пока само растает?
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Алексей 59 минут назад
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1799 постов (1714 в горячем)

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