27 случаев, когда автомеханики теряли дар речи

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Сабреддит Justrolledintotheshop — это место, где автомеханики показывают, с какой дичью им приходится сталкиваться на работе. Здесь и серьёзные, и курьёзные случаи, всего понемногу.
1. «Клиент интересуется, почему окна и двери его Mercedes открыты.... пока он находится на обслуживании у дилера»
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2. «Клиент: Почему не работает отопление на моем новом Civic? Выясняется, что под капотом плотно утрамбованный снег, как будто его оставили открытым во время метели»
4. «Когда вы оспариваете счет и говорите автомеханику, чтобы он просто поставил мотор обратно в машину»
5. «В шину попала вода при минусовой температуре. Чтобы снять шину с диска, пришлось срезать боковину и разбить лёд кувалдой»
7. «Представляю вам все 5 элементов шины: элемент огня, элемент воды, элемент льда, элемент растений и 5-й элемент имени Брюса Уиллиса»
12. «Третий автомобиль, который мы эвакуируем в течение недели из-за того, что он не заводится после заправки на местной АЗС. В этом образце топлива около 96% воды»
13. «Клиент утверждает, что нужно заменить пряжку ремня безопасности на заднем сиденье, техник утверждает, что клиенту нужно пойти к черту»
14. «Представляю вам "Медузу". Двухосный прицеп, проехал на плоской платформе довольно большое расстояние»
23. «Клиент сказал, что водитель и трое пассажиров не пострадали. Но о машине этого не скажешь»
24. «Не знаю, как сказать, но похоже, ваш моторный отсек захватили мыши нетрадиционной ориентации»
26. «Только что спас этого малыша. Для этого мне пришлось снять переднюю часть автомобиля, но теперь он свободен, жив и здоров»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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