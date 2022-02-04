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35 забавных доказательств того, что люди — самый странный вид на Земле

35 забавных доказательств того, что люди — самый странный вид на Земле (36 фото)

Автор:
04 февраля 2022 17:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавные моменты   и такое бывает   люди такие люди   поведение   странные люди   чего только не увидишь   
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Онлайн-сообщество Humans doing human things ("Люди, которые ведут себя как люди") коллекционирует самые странные примеры человеческого поведения. В принципе, такой блог легко могли бы вести инопланетяне — чтобы собрать информацию о виде, населяющем изучаемую ими планету.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавные моменты   и такое бывает   люди такие люди   поведение   странные люди   чего только не увидишь   
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